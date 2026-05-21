Sagunt se promociona en la Feria de Turismo de Zaragoza

La oferta litoral, cultural y patrimonial de Sagunt ha sido promocionada, el pasado fin de semana, por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt en la Feria de Turismo de Zaragoza Aratur. Cabe mencionar que "miles de visitantes" han recorrido los estands de este evento en "busca de inspiración para sus próximas escapadas".

Los intereses

Los principales atractivos turísticos por los que las personas que se acercaron al estand informativo de Sagunt mostraron su interés son las playas, así como la diversa programación cultural y el conjunto patrimonial del municipio. El perfil de visitantes más destacados en la Feria de Turismo de Zaragoza corresponde con las personas mayores, así como con un público familiar de entre 30 y 50 años.

Coexpositor de la Diputació de València

Sagunt ha participado en Aratur 2026 como 'coexpositor' de la marca turística de la Diputació de València junto a otros municipios como Alboraya, Oliva, Cullera, Gandía, Tavernes de la Valldigna, Manises y la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud.

Feria de Turisme de Saragossa / Levante-EMV

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha subrayado la relevancia de que la 'marca Sagunt' esté presente en este tipo de eventos turísticos: “La Feria de Turismo de Zaragoza es importante para el municipio, ya que cada año se convierte en un punto de encuentro para informar a uno de nuestros principales perceptores de turismo nacional sobre las principales novedades en las que se trabaja en el municipio”.