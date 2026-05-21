Un deportista del club de Halterofilia Sagunt logra un quinto puesto nacional

El Campeonato de España Sub17 de Halterofilia celebrado en la localidad turolense de Alcañiz contó con una represención del club de Sagunt, el atleta Arnau Pont Sanz, que afrontaba su primera competición de ámbito nacional.

El deportista completó una gran actuación en la categoría de 94 kg, alcanzando unas marcas de 85 kg en arrancada y 118 kg en dos tiempos, logrando un total olímpico de 203 kg que le permitió obtener un meritorio quinto puesto en la clasificación final.

"Muy orgullosos"

Desde el Club de Halterofilia Sagunt se muestran muy orgullosos del resultado conseguido, destacando especialmente el esfuerzo, la constancia y la dedicación demostradas por Arnau durante toda su preparación previa a la competición.

Arnau y su entrenador Sergio / Club de Halterofilia Sagunt

El atleta estuvo acompañado durante el campeonato por su entrenador, Sergio Criado, cuyo trabajo y apoyo han sido fundamentales en la progresión deportiva del joven halterófilo.

Este resultado supone una gran experiencia y un importante paso adelante en la trayectoria deportiva de Arnau, dejando además muy buenas sensaciones de cara a futuras competiciones nacionales.