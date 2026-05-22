Dos ancianos que se quedaron sin casa inspiran en Sagunt la nueva obra de una compañía de teatro

Abordar, desde el humor, un problema de máxima actualidad: el acceso a la vivienda a precios razonables. Esto es lo ha hecho el grupo amateur saguntino 'Puro Teatro', en su nueva propuesta que firma en el guion y la dirección la reconocida actriz, escritora y educadora teatral Mª Carmen Carrera.

Con esta obra, “Puro teatro” inicia una nueva etapa donde estrena nombre pues antes eran “Ladies del teatro” pero, al separarse de la asociación “Salud y ocio”, han comenzado nueva andadura, pero con las fuerzas e ilusión de siempre.

Con tres décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como un espacio abierto y participativo, caracterizándose siempre por acoger, sobre todo, a personas de más de 60 años sin excluir a nadie. A lo largo de estos años han pasado por él numerosos directores, directoras, actrices y actores.

La obra

La obra, una comedia en castellano aborda durante una hora cómo el problema de la vivienda afecta especialmente a las personas mayores que han vivido siempre de alquiler. Tal y como aseguran, el acceso "se ha puesto imposible en nuestro municipio y que ahora se paga por una habitación casi lo mismo que antes se pagaba por una vivienda entera". Además del eje principal, la obra también trata cuestiones como la precariedad económica, las relaciones familiares, los nuevos "tipos de familia", la inmigración en la tercera edad, la desactualización o el divorcio en edades avanzadas.

El guion, como reconoce Mª Carmen Carrera a Levante-EMV, surge de "dos personas que conocí de más de 75 años que se quedaron sin casa al no poder pagarla, tenían dos opciones: o se quedaban de okupas o se buscaban la vida en otro sitio. El problema es que no hay sitios asequibles ni en Sagunt ni en otros municipios desde hace más de un año", declara la directora. Además, cuenta que tiene un hijo que vive en Madrid "de alquiler y, en el último trimestre, ha entrado en su piso una pareja de personas jubiladas, un matrimonio, porque no pueden alquilar una casa y han tenido que irse a una habitación, a un piso compartido con gente joven", añade. De todo eso, "de la observación", surgió la idea del texto.

La compañía de teatro "Puro Teatro" de Sagunt. / Levante-EMV

El guion ha sido realizado de forma conjunta, con aportaciones individuales de cada integrante, lo que ha permitido enriquecer el texto con matices personales lo que "aporta valor a la obra y a la experiencia en general". Todo ello se envuelve en una "cápsula de comedia ágil y alocada que tiene la pretensión de emocionar y divertir al público", pero también de invitar a la reflexión. "Queremos hacer reflexionar a la gente que venga a vernos sobre todos estos temas, pero primero hemos reflexionado nosotros y nosotras", añade Carrera.

El poder de la alegría

El tono que le han querido dar a la obra es "que la alegría es salud", así lo cuenta su directora. "En este momento la sociedad estamos sometidos a unas tensiones muy fuertes a nivel social y mundial y esto al final nos afecta también en lo personal y tenemos que hacer, cada uno de nosotros y de nosotras, el esfuerzo de tomarnos la vida con una actitud lo más positiva y alegre posible, porque cuando tomas la vida así estás relajada y, cuando estás relajada, tomas decisiones mucho más acertadas", aconseja Mª Carmen Carrera.

El reparto está formado, por orden de aparición, por Adriana M. Pons (Adela), Julia Megina (Juana), M. Luisa López (Eloísa), Raquel Carrillo (Rafaela), Antonio Veros (Tomás), Francisco Quesada (Pepe), Celsa Vives de Arpe (Claudia) y Loli Giménez (Lourdes).

El estreno de la obra tendrá lugar este viernes a las 20:30 horas en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt con entradas a 6 € de las que ya quedan pocas entradas online, aunque también se podrán adquirir en taquilla.