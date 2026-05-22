El Consell confía en llegar a acuerdos con los propietarios de terrenos de Sagunt donde irá la planta fotovoltaica de PowerCo

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha defendido el plan establecido por la Generalitat para la adquisición del suelo donde se ubicará la planta fotovoltaica que suministrará energía a la futura gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo en Parc Sagunt I, que consiste en llegar a acuerdos individualizados con los propietarios de los terrenos agrarios.

Según explicó este jueves Díez en el pleno de Les Corts, en respuesta a las críticas de Vox por no haber buscado una ubicación alternativa para la planta, se mantiene diálogo con los dueños de estos terrenos, con el Ayuntamiento de Sagunt y con organizaciones agrarias como AVA-Asaja para llegar a una solución "razonable para todos".

"Unas de las mejores tierras agrícolas de Sagunt"

En este sentido, la diputada de Vox, Ana Mª Bellver, ha preguntado al conseller si "ha venido a romper el pacto acordado entre su partido y el PP para compatibilizar la industria energética y la agricultura". Asimismo, ha sostenido que estos terrenos son "unas de las mejores tierras agrícolas de Sagunt".

Díez ha instado a la parlamentaria a preguntarle a los propietarios de este suelo ya que, según él, muestran una actitud "positiva y a favor" al planteamiento de la Generalitat. "Si se pasa por esos terrenos, verá carteles de 'expropiación ya'. Es curioso, pero es la realidad", ha asegurado. Después de recalcar que el Consell respeta el derecho a la propiedad, ha indicado que "desde el primer momento abrieron un proceso de diálogo para compatibilizar los intereses de los agricultores con 'un proyecto industrial clave para la Comunitat Valenciana' como es PowerCo".

Reciente vista de las obras de urbanización de Parc Sagunt II y de la gigafactoría. / Levante-EMV

Precios "justos y acordes"

Por eso, Díez ha subrayado que no se optó por ofrecer un precio de expropiación por estos terrenos, que "suele estar muy por debajo del valor de mercado", sino por establecer precios "justos y acordes" en base a las características de cada parcela. Todo ello, ha insistido, dentro de una "vía de negociación y acuerdo con los propietarios". Siguiendo con eso, ha sostenido que se contempla "que los propietarios tengan la posibilidad incluso de poder trasladar a otros terrenos sus cultivos". Es algo que ha explicado y ha asegurado que ya trasladaron hace unas semanas a los interesados. "De momento todo está siendo positivo y a favor. Somos los principales interesados en hacer las cosas bien y en que nadie salga perjudicado", ha cocluido.

Según informó la Generalitat el pasado marzo, la adquisición efectiva de los terrenos "se producirá dentro de cinco años, por lo que el importe acordado se actualizará conforme al IPC acumulado durante ese periodo". Mientras tanto, los propietarios "percibirán una renta anual que se fijará tomando como referencia los precios de mercado. Durante esos cinco años podrán continuar explotando sus fincas, mientras no se inicien los trabajos de la instalación fotovoltaica".