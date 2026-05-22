Cuenta atrás tras ocho años de espera para un local para mayores en Sagunt

Después de mas de ocho años de espera, las personas mayores del núcleo histórico de Sagunt dispondrán de un espacio multiusos a finales de 2026 o principios de 2027, para poder desarrollar sus actividades . "Si se cumplen plazos, las obras deberían acabar en diciembre, pero damos un mes más de margen por si hay imprevistos", comentaba a Levante-EMV, la concejala del mayor, Nuria Carbó, quien aseguraba que las obras marchan a buen ritmo.

Este edificio es una reivindicación por parte del colectivo desde hace más de una década, ante la falta de locales en Sagunt para socializar y realizar eventos. Son varias las ocasiones en que las personas mayores han asistido a los plenos para exponer la situación que padecen ante la ausencia de espacios para llevar a cabo su programa de actividades, principalmente el baile, para el que toda la oferta de inmuebles que existía se quedaba pequeña o bien estaba ocupada para realizar otro tipo de actos. Una coyuntura que no sucede en el núcleo del Port donde hay más alternativas.

Los trabajadores en el interior del edificio. / LEVANTE-EMV

Dificultades

Sin embargo, la puesta en marcha de este proyecto no ha sido fácil y son muchos los obstáculos que se han tenido que sortear desde que en 2018 el ayuntamiento dio el pistoletazo de salida al mismo. Varias licitaciones fallidas hasta que en julio de 2025 se lanzó la tercera y las obras pudieron comenzar el pasado noviembre, con un plazo de ejecución de un año, aunque con un presupuesto de 807.200 euros, que duplica al inicial.

Otros de los problemas fueron las críticas vecinales, después de casi cuatro años de paralización de las obras y el abandono que estas generaron con suciedad y ratas, protestaron en ese momento los residentes colindantes.

Finalmente, la firma Civicons Construcciones Públicas S.L. está siendo la encargada de retomar estas obras que se adjudicaron en 2020 y se paralizaron un año después; unos trabajos que luego se intentaron retomar sin éxito con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y quedaron desiertos cuando el ayuntamiento los volvió a licitar en 2022 por 400.000 euros, pues entonces la única oferta presentada no se ceñía a los criterios de la convocatoria.

Así va quedando el edificio. / LEVANTE-EMV

Desde la empresa que ejecuta los trabajos han reconocido a este diario que la obra «está suponiendo un reto importante» para la firma por una razón: «Trabajamos con presupuestos muy ajustados y en un momento en el que encontrar profesionales cualificados y comprometidos no es sencillo», admite Lola Torrentí, jefa de obra de la constructora. «Aun así, todo el equipo está haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante el proyecto con la máxima calidad posible», añadía.

Punto de encuentro

Este lugar de esparcimiento y punto de encuentro, principalmente para mayores, que será una realidad en unos meses, contará con una sala multiusos de unos 130 metros cuadrados, para todo tipo de actividades, con capacidad para más de 100 personas.