Denuncian el deterioro de los accesos a dos polígonos industriales de Sagunt

El mal estado en el que se encuentran los accesos a los polígonos industriales Horno Alto y Sepes en el Port de Sagunt ha levantado la crítica de iniciativa Porteña, quien alerta de los problemas de seguridad que este escenario puede ocasionar. Un tema que se viene abordando desde hace meses, tal y como ha publicado Levante-EMV.

La agrupación habla de "graves problemas de accesibilidad" tanto en las calles como en las entradas a estas áreas industriales, además de destacar el importante deterioro en estas dos zonas, alertando de las consecuencias que esta situación puede ocasionar, dada la gran cantidad de trabajadores que frecuentan estos todos los días, tal y como viene denunciando IP desde hace años.

A parte del estado de las calles, pone el foco también en las aceras, "muy deterioradas, con una confección que las hace intransitables, obligando a que tengas que bajar a la calzada para poder seguir caminando”, afirma Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña.

Aceras rotas en los accesos al Polígono Horno Alto. / IP

Calzadas

Respecto a las calles, Márquez afirma que “muchas de ellas se encuentran con grandes socavones y la calzada principal, la Avenida Ojos Negros, está en estado de abandono cuando es la carretera que más tráfico recibe por ser la entrada y salida de muchos vehículos que acuden cada día a este polígono”.

El portavoz añade que no solo este polígono presenta deficiencias, pues también alerta de la falta de mantenimiento en el Polígono Sepes: “Hemos visto como en este polígono la maleza invade la calzada y arcenes por donde los trabajadores acuden a trabajar no necesariamente en coche, ya que muchos van a los centros de trabajo en bicicleta o patinete, además carece de una vía de acceso”, señala.

Continúa Márquez: “Es necesario adecuar los centros de trabajo ya existentes para que tanto trabajadores como usuarios se encuentren en condiciones óptimas y seguras para el desempeño de sus funciones, pues en Sepes vemos cómo calzadas y aceras necesitan de una revisión inmediata”.

Calle Albert Einstein, acceso al polígono Sepes / IP

Accesibilidad

Para Márquez, la accesibilidad es una tarea pendiente: “Pues la conectividad tanto en los Polígonos señalados como a otros centros de trabajo como Arcelor es muy deficiente en tanto en cuanto no hay una red ciclopeatonal adecuada y el único medio seguro para acudir al puesto de trabajo es en coche, ya que tampoco hay un transporte público que conecte todo lo señalado con la trama urbana”.

Desde Iniciativa Porteña señalan que: “Es vergonzoso como no se para de hablar del futuro industrial mientras que los Polígonos actuales ni se mantienen ni se mejoran. Se olvidan de los empresarios locales que tienen sus negocios en estos centros de trabajo pegados a El Puerto y al que acuden muchos vecinos”.

Para finalizar solicita “mejorar de manera inmediata los polígonos señalados y dotar con una partida presupuestaria el mantenimiento de los mismos, algo que se le ha olvidado en estos últimos años al equipo de gobierno formado por PSOE e Izquierda Unida”, terminaba Márquez.