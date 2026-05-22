Huelga educativa: Los centros de Les Valls levantan la voz en defensa de la escuela pública

La plaza del Ayuntamiento de Faura acogió este jueves la concentración de familias, alumnado y profesorado de la Vall de Segó en su noveno día de huelga indefinida que prosigue hoy. Los equipos directivos del CEIP San Vicent Ferrer, del CRA Benavites-Quart; del CEIP Ermita de Benifairó de les Valls; el CEIP Santa Anna de Quartell y la escuela Infantil El Tabalet y el IES la Vall de Segó unieron su voz por la educación pública.

Los directores y directoras de los centros educativos de la Vall de Segó quisieron enfatizar la necesidad de defender la escuela pública como cimiento de la sociedad democrática actual. "Queremos expresar nuestro compromiso con una educación pública y en valenciano, de calidad, inclusiva, equitativa y dotada de los recursos necesarios porque todo el alumnado pueda desarrollarse plenamente". En este sentido familias, estudiantes, pequeños de infantil y primaria así como los alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos exigieron a la Conselleria de Educación una intervención inmediata.

El futuro de los alumnos

"Nuestra prioridad es clara: el bienestar y el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ellos y ellas merecen una educación digna, con oportunidades reales y en las mejores condiciones posibles. Defendemos una escuela que garantice la inclusión y una atención adecuada a toda la diversidad presente en las aulas, sin dejar nadie atrás. Pero para conseguirlo es imprescindible contar con más recursos humanos y materiales". Una vez más los equipos directivos destacaron la necesidad de infraestructuras dignas, dotación de personal y acompañamiento para la inclusión.

Concentración en Faura / Levante-EMV

El manifiesto

En su manifiesto las direcciones de los centros educativos reclaman más personal docente y especializado para reforzar la atención a la diversidad y avanzar hacia una inclusión real y efectiva. Una reducción de las ratios por aula que permita ofrecer una educación más personalizada y de mayor calidad. Instalaciones dignas, modernas y seguras, adaptadas a las necesidades educativas actuales. La defensa de una escuela en valenciano, como garantía de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad. Una disminución de la carga burocrática que soportan los centros y el profesorado, para dedicar más tiempo a la tarea educativa. Una mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado, como reconocimiento de la importancia de su trabajo.

Los docentes reunidos a la concentración de la Vall de Segó destacaron el hecho que, esta es una causa compartida por toda la comunidad educativa: familias, alumnado y sociedad en general. "Por eso, hoy levantamos la voz de manera conjunta para mostrar nuestro compromiso con una escuela pública fuerte, inclusiva, digna y de calidad. Apoyamos en la educación pública. Defendemos aquello que es de todas y todos. Por una escuela pública, en valenciano, de calidad y al servicio de toda la sociedad", añadían.

Los CEIPs de Les Valls y el IES La Vall de Segó se concentran en Faura / Levante-EMV

El apoyo de las familias

Aun así, las familias de la Vall de Segó mostraron apoyo a la movilización. "Tenemos que resistir, hay que dignificar la enseñanza, mejorar infraestructuras además de defender nuestra lengua. No podrán nada ante un pueblo unido alegre y combativo", decían unos participantes.

El director del CRA Benavites-Quart explica las trabas que están sufriendo al frente de los centros educativos. "Dimitimos por responsabilidad y coherencia. Queremos poder mirar a las familias a la cara", así se expresa Jaume Olmos.

En la concentración se desplegaron pancartas reivindicativas así como gritos de "Consejera dimisión" y cantos contra los recortes en educación y sanidad. La Vall de Segó, que ya protagonizó la primera Bicicletada del Camp de Morvedre en defensa de la enseñanza, quiso gritar su reclamación a Faura.