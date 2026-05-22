Lanza desde Faura un libro para ayudar a la infancia a gestionar los miedos

Un evento muy especial y de kilómetro cero se celebrará en Faura este sábado, 23 de mayo a las 19 horas. Yolanda Candela Pérez, vecina de la población, presentará su primer libro, una obra que tiene como objetivo ayudar a visibilizar la salud mental en la infancia: ‘Lía y su banda de grillos’.

Quién es Yolanda

Yolanda Candela, de 60 años, ha volcado en esta obra más de dos décadas de experiencia profesional. Con una trayectoria de más de 23 años en el ámbito sanitario y trabajando desde hace casi dos años en la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Provincial de Castellón, la autora ha transformado su vivencia diaria y su propia historia personal en una herramienta pedagógica fundamental.

“Para el ayuntamiento es un verdadero placer poder difundir iniciativas tan importantes como la de Yolanda y colaborar en la potenciación del talento local acogiendo este tipo de proyectos que tienen un impacto social tan positivo y transformador”, ha explicado la alcaldesa, Consol Duran.

Cartel de presentación del libro: Lía y su banda de grillos / Ayuntamiento de Faura

La obra

El libro narra la historia de Lía, una protagonista que sirve de espejo para cualquier persona que haya sentido inseguridad o miedo. A través de la metáfora de los "grillos", la autora explica de manera divertida y cercana conceptos abstractos como los pensamientos intrusivos o el "ruido mental". La obra es un recurso terapéutico pensado para pequeños de 6 a 12 años, "pero válido para niños y no tan niños", según explica la autora a Levante-EMV.

La obra incluye, además, el recurso de la "Libreta Atrapagrillos", una propuesta de escritura terapéutica para que los más pequeños aprendan a expresar y gestionar aquello que sienten a través del dibujo o la palabra.

Facilitar la asistencia

Con el fin de facilitar la asistencia de las familias con sus hijos e hijas a la presentación, se habilitará un “Rincón Atrapagrillos” en la antesala del Salón de Actos. Un espacio lúdico y creativo pensado para que los y las más pequeñas puedan pintar, jugar y “soltar los grillos”, mientras sus familias siguen con tranquilidad las explicaciones de la autora.

"Es un auténtico orgullo poder acoger este acto y ver cómo una faurera, con una calidad humana tan extraordinaria como la de Yolanda, da el paso de compartir su sabiduría en una obra tan necesaria”, asegura la alcaldesa.