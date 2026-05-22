Morvedre recibe un millón de euros de la diputación para la prevención de catástrofes

Un total de quince municipios del Camp de Morvedre recibirán cerca de un millón de euros de la Diputació de València para la prevención de catástrofes naturales. Bombas de achique, hidrantes, grupos electrógenos, vías de evacuación, sistemas de alerta o mejoras en barrancos y redes hidráulicas. Estas son algunas de las actuaciones que podrán desarrollar prácticamente todas las localidades de la comarca, excepto Sagunt, gracias al programa de ayudas de la institución provincial. En el caso de la capital, queda exenta al tratarse de una gran ciudad, tal y como advierten desde diputació.

Vistas de la comarca / Daniel Tortajada

En concreto, Morvedre tiene asignados 1.006.097 euros que llegarán a todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Las ayudas podrán destinarse a inversión o gasto corriente y oscilan entre los 82.000 euros de Canet d’en Berenguer y los 56.000 de Segart. Algunas localidades, como Benavites, Algímia d'Alfara, Quart de les Valls y Torres Torres han repartido la ayuda recibida para cubrir parte en gasto corriente y el resto de inversiones, aunque la mayor parte de los consistorios apuesta por destinar la partida a inversión.

Además de la revisión o creación, en caso de no existir, de planes de prevención ante catástrofes naturales, los ayuntamientos de la comarca han solicitado otras mejoras en espacios urbanos, sistemas de drenaje y refuerzo de infraestructuras sensibles, así como la adquisición de tractores, todoterrenos y otros vehículos pesados. La mayor parte de la inversión se destinará a actuaciones de carácter estructural y de inversión, mientras que otra parte de las ayudas cubrirá gastos corrientes vinculados a trabajos preventivos y mejora de recursos municipales.

Vistas de varios pueblos de la Baronia / Daniel Tortajada

La importancia de la prevención

La convocatoria, aprobada esta semana por la Junta de Gobierno provincial, permitirá financiar actuaciones en 261 municipios y entidades locales menores de la provincia con el objetivo de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia derivadas de fenómenos extremos. Entre los municipios que han presentado actuaciones, hay localidades de todas las comarcas, tanto grandes ciudades como pueblos del interior especialmente expuestos a riesgos forestales o episodios meteorológicos severos.

El presidente, Vicent Mompó, explica que el mecanismo empleado “es similar al del Fondo de Cooperación Municipal, una herramienta muy eficaz para los ayuntamientos que permite agilidad en las tramitaciones y elegir el destino de la ayuda en función de cada municipio”. La esencia del nuevo plan provincial “es la misma que tienen todos los planes y actuaciones de esta Diputación, que no es otra que estar muy cerca de los ayuntamientos para conocer sus necesidades y aportarles los recursos que solicitan, en especial a los pueblos más pequeños que son los que más dependen de la Diputación”.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca que la prevención “no es un concepto abstracto, sino actuaciones concretas que ayudan a los ayuntamientos a responder mejor ante situaciones de riesgo y a minimizar sus consecuencias”. En este sentido, el responsable provincial subraya que “muchos municipios necesitan reforzar recursos básicos para actuar en los primeros momentos de una emergencia, especialmente en episodios relacionados con lluvias intensas, incendios o incidencias que afectan a servicios esenciales”.

Mascarell remarca que “la realidad climática obliga a las administraciones a trabajar con una visión preventiva y coordinada con los ayuntamientos”, y añade que las ayudas “permitirán acometer actuaciones que, aunque a veces pasan desapercibidas, son fundamentales para mejorar la seguridad y la capacidad de reacción ante una emergencia”. La convocatoria contempla un anticipo del 85% de la ayuda concedida para facilitar que los ayuntamientos puedan ejecutar las actuaciones con mayor rapidez.