El Saguntino se prepara para una tarde histórica y pide un apoyo masivo

Este domingo no será un partido más para el Atlético Saguntino. El Nou Camp de Morvedre vivirá una de esas tardes que quedan marcadas para siempre. El Primer Equipo afrontará la vuelta de la semifinal autonómica del playoff de ascenso frente al CF La Nucía con el objetivo de darle la vuelta a la eliminatoria y seguir soñando junto a toda una ciudad.

Tras el 3-1 de la ida en tierras alicantinas, el conjunto romano regresará a casa convencido de que todavía queda mucho por escribir. Porque si algo ha demostrado este equipo durante toda la temporada es que jamás deja de competir.

Múltiples actividades

Y ahora llega el momento donde el fútbol trasciende lo deportivo. Llega el momento de convertir el Nou Camp de Morvedre en una auténtica caldera desde mucho antes del inicio del partido. Por ello, el club ha preparado una gran jornada alrededor del encuentro, con múltiples actividades pensadas para transformar el 'playoff' en una experiencia única para toda la afición.

Las puertas del estadio se cerrarán media hora antes del inicio del encuentro para que el equipo pueda vivir desde el calentamiento el ambiente de las grandes noches. El mensaje es claro: "el primer gol empieza antes del pitido inicial". Además, el Nou Camp de Morvedre contará con DJ en directo, speaker profesional, animación y diferentes acciones dirigidas a generar el mejor ambiente posible durante toda la tarde.

Atlético Saguntino / Paco Ocón

La afición

La afición también será protagonista fuera del terreno de juego. Durante el evento se realizará el sorteo de un lavado integral de coche entre los asistentes, además de continuar disponible la camiseta oficial del playoff “Camino al Ascenso”, presentada junto a Alma Suites y convertida ya en uno de los grandes símbolos de esta eliminatoria.

El objetivo del club es claro: que el Nou Camp de Morvedre luzca unido, vestido de rojo y azul y preparado para empujar al equipo en una noche donde cada detalle contará.

Lanzar un mismo mensaje

Durante toda la semana, jugadores, cuerpo técnico, academia, patrocinadores y diferentes representantes del entorno del club han querido lanzar un mismo mensaje: creer. Porque este Primer Equipo ha demostrado durante toda la temporada que es capaz de competir contra cualquiera. Un grupo joven, ambicioso y comprometido que ha conseguido ilusionar de nuevo al saguntinismo.

El técnico Guillem Beltrán ya lo dejó claro tras el partido de ida: “Los chicos son muy jóvenes, muchos están viviendo su primer playoff y de la mano de Sagunto podemos sacar esto adelante.” Y ese será precisamente el gran objetivo del domingo: que el equipo no se sienta solo ni un solo minuto.

"La ciudad tiene una cita con su equipo. La afición tiene una cita con su estadio. Y el Primer Equipo tiene una oportunidad de demostrar, una vez más, que los saguntinos jamás se rinden. Ahora más que nunca, el playoff se juega todos juntos", apuntan desde el club.