Todo listo en el Pabellón Port de Sagunt para la fase de ascenso a Asobal

La fase de ascenso de la División de Honor Plata a la Liga Nexus Energía Asobal tendrá lugar en el Pabellón Port de Sagunt este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 de mayo. La promoción de ascenso correrá a cargo del equipo anfitrión de esta edición, el Fertiberia Port de Sagunt.

El sábado se disputarán las dos semifinales. La primera enfrentará al Fertiberia Port de Sagunt contra el Anaitasuna a partir de las 18.00 horas, mientras que la segunda medirá al UBU San Pablo Burgos 2031 frente a la Fundación Agustinos Alicante desde las 20.30 horas. La final, entre los ganadores de ambas semifinales, dará comienzo el domingo a las 12.30 horas.

Cartel partidos / Levante-EMV

Más actividades

Además del apartado deportivo, el club está preparando decenas de experiencias para los aficionados durante la jornada. El Chapuzón reforzará su servicio gastronómico con barras de comida y bebida, mientras que en la Fan Zone habrá una charanga de diez músicos entre las 16.00 y las 18.00 horas, así como durante los descansos y entre partidos.

Antes del primer encuentro se podrá disfrutar de una animación con saxofonista, además de un servicio de pintacaras desde las 17.00 horas. También habrá rifas, juegos de manos, activaciones de patrocinadores, concursos de lanzamiento durante los descansos, reparto de regalos al público en los tiempos muertos y una mesa para preparar pancartas de apoyo a los jugadores, entre otras actividades.

La venta del abono general, que incluye los tres partidos de la fase, continúa activa. Los precios son de cinco euros para socios de entre 5 y 17 años y de 20 euros para mayores de 18 años. Para el público general, los abonos cuestan 10 y 30 euros, respectivamente. Las entradas se pueden adquirir de forma online a través de la web oficial del club, www.cbmpuertosagunto.com/entradas/.