Los "últimos detalles técnicos" frenan la llegada del primer tren al puerto de Sagunt

Más allá de «lo antes posible», el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ya no se atreven a dar un plazo de finalización para las obras de construcción de los ramales ferroviarios que ya conectan el corredor Mediterráneo con el puerto de Sagunt. Después de que todas las estimaciones temporales se hayan quedado atrás, los promotores de esta multimillonaria inversión han actualizado para Levante-EMV el punto en el que se encuentra la intervención, largamente reclamada y cuyos primeros trabajos sobre el terreno se remontan a otoño de 2020.

Entrada de la vía del tren al recinto portuario de Sagunt. / M.M.C.

La APV, encargada de completar la red ferroviaria en el interior del recinto portuario, explica que «las obras de la infraestructura física de vías están acabadas, pero estamos ultimando detalles técnicos de seguridad y operación con ADIF».

Las obras de conexión con el corredor Mediterráneo se empezaron a ejecutar en otoño de 2020

Sin dar más detalles al respecto, estas fuentes añaden que, «una vez que se culmine ese proceso técnico-administrativo, se podrá poner operativa la línea y será a partir de entonces cuando los operadores ferroviarios empezarán a prestar servicio». El organismo portuario insiste en que «nuestra voluntad es finalizar este trámite, que es imprescindible para la puesta en funcionamiento, lo antes posible».

Principales obras acabadas

Desde la empresa dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tampoco arrojan más luz sobre esos detalles técnicos, pero defienden que su parte del proyecto, la que va desde los corredores Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo hasta el muro de entrada al puerto de Sagunt ya está finalizada. «Las obras de la plataforma, la vía y los sistemas de energía del nuevo ramal están acabadas», recalcan a palabras de este rotativo.

Desde ADIF reconocen que todavía quedan algunos trabajos en ejecución, consistentes «en la fase final de la instalación de los sistemas de control, mando y señalización». Además de destacar que esta inversión se inscribe en el desarrollo del corredor Mediterráneo, desde la empresa estatal recuerdan que es fruto del convenio suscrito, y prorrogado ya en varias ocasiones, por Puertos del Estado, la APV y ADIF.

Convenio

Ese documento, firmado en 2017 con una vigencia de cuatro años, ya va por su cuarta adenda de modificación, después de que la primera solo tuviera efectos sobre el plazo de ejecución y a partir de la segunda se fuera inflando su montante económico hasta llegar a un importe total de casi 53 millones de euros, la inmensa mayoría procedente del fondo financiero estatal de accesibilidad terrestre portuaria.

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El resultado ha sido la construcción de la plataforma ferroviaria, con una sección transversal de 7,1 metros y sus cunetas, drenajes y canalizaciones; dos viaductos; otro par de pasos inferiores; la instalación de la vía y las traviesas; la colocación de un cambiador de hilo y siete aparatos de vía; la electrificación mediante una catenaria a 3.000 voltios de corriente continua, preparada para 25 kilovoltios en corriente alterna; así como el vallado completo de la línea en sus cerca de 5,6 kilómetros del recorrido.