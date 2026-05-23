Un barrio de Sagunt se convertirá en "referente festivo" este junio

Las fiestas del barrio Sant de la Pedra de Sagunt resurgen. La llegada de nuevos socios colaboradores y sobre todo el aumento de la participación de vecinos y vecinas ha supuesto una importante inyección económica al presupuesto para el que ha sido fundamental el apoyo del ayuntamiento, una suma que sitúa este en cerca de 16.000 euros, lo que supone un 30% más que en ediciones anteriores.

Sin embargo, lo decisivo ha sido "las ganas de trabajar", así lo adelantaban desde la directiva, que se ha propuesto convertir estos festejos en uno de los "grandes referentes festivos de la ciudad gracias a una amplia agenda de actividades populares, espectáculos taurinos, música, gastronomía y actos pensados para todas las edades", explicaba el presidente de la Comisión de Fiestas, Sergio Gallego, quien ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido.

Aunque por primera vez el programa incluirá la actuación de una orquesta reconocida como la People Band, gracias a la subvención concedida por el consistorio, habrá más actos y de mayor calidad, entre los que destaca la apuesta por los festejos taurinos con ganaderías de renombre y actos novedosos. "Para nosotros supone un paso muy importante porque seguimos creciendo como fiestas de barrio y ofreciendo actividades de calidad para todos los vecinos y visitantes”, insistía Gallego.

Vecinos en las calderas del barrio Sants de la Pedra. / LEVANTE-EMV

Programa

Las fiestas arrancarán oficialmente el viernes 5 de junio con una gran cena de sobaquillo donde la convivencia y el ambiente familiar serán protagonistas. La noche continuará con el “Romanos Fest 3 Solidarios Remember”, una cita musical que reunirá a numerosos aficionados a la música remember y que volverá a tener un carácter solidario.

El sábado 6 de junio llegará una de las jornadas más intensas y tradicionales con el traslado trashumante por las calles del barrio acompañado de animales, patrocinado por la Peña La Roda, un acto que cada año despierta gran expectación entre vecinos y aficionados. La programación taurina volverá a ocupar un lugar destacado con la presencia de importantes ganaderías. Durante la tarde se celebrará el esperado toro cerril de la ganadería Álvaro Núñez, patrocinado por la Peña Gent del Bou Sagunt, seguido de exhibiciones de vaquillas de la ganadería Guillamón y las tradicionales emboladas nocturnas.

El domingo 7 de junio continuará la actividad taurina con una matinal de vaquillas de la ganadería Enrique Domínguez y, por la tarde, exhibición de la ganadería La Paloma, ambos actos patrocinados por la Peña La Roda.

Un momento repartiendo las calderas en 2025 / Daniel Tortajada

Segundo fin de semana

Las fiestas retomarán su programación el viernes 12 de junio, con una jornada marcada por el ambiente popular y solidario gracias al concurso de bolot y parchís, en el que los participantes colaborarán aportando alimentos solidarios. Posteriormente, tendrá lugar el tradicional reparto de caldera para socios y colaboradores, uno de los momentos gastronómicos más representativos del barrio, finalizando la noche con una gran discomóvil.

La música volverá a ser protagonista el sábado 13 de junio con el divertido duelo de charangas entre “Ni pa ti ni pa mi” y “Noseque Nosecuantos”, seguido del tradicional concurso de paellas, una cita imprescindible que cada año reúne a decenas de peñas, grupos de amigos y familias en un ambiente festivo y de hermandad. La gran novedad musical llegará por la noche con la actuación de la Orquesta People Band en el cruce de Pinturas Sanz, un espectáculo que promete reunir a centenares de personas y convertirse en uno de los momentos más multitudinarios de estas fiestas 2026.

Las celebraciones concluirán el domingo 14 de junio con una tarde especialmente dedicada a los más pequeños y a las familias, con actividades infantiles tradicionales, merienda popular con horchata y fartons, carretones infantiles patrocinados por la Peña La Roda y la entrega final de trofeos y reconocimientos de los distintos concursos celebrados durante las fiestas.

Desde la Comisión Festes Sants de la Pedra destacan que el objetivo principal de estas celebraciones es “mantener viva la esencia de las fiestas de barrio, fomentar la participación vecinal y seguir haciendo crecer unas fiestas que forman parte de la identidad social y cultural de Sagunto”.