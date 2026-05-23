Cristina Diego novela desde Benavites su íntima vivencia de la esclerosis múltiple

Cristina Diego Tomás dará este domingo en Benavites un paso que dista mucho de su condición de teniente de alcalde del ayuntamiento: Presentará la novela que ha escrito tras mucho tiempo de trabajo, 'La silla roja'. Se trata de un texto 'muy íntimo", según reconoce, que está inspirado en las vivencias que le ha deparado el tener que lidiar con la esclerosis múltiple en la vida cotidiana.

Como explica la propia Cristina a Levante-EMV, "no quería escribir una historia de héroes ni de pena. Quería contar lo que pasa de verdad cuando el cuerpo cambia y tienes que aprender otra forma de estar en el mundo".

Por ello, apunta que "lejos del dramatismo o la victimización, 'La silla roja' construye un relato sereno y profundamente honesto sobre la transformación del cuerpo, la autonomía, el miedo a perder independencia y la necesidad de redefinir la libertad sin renunciar a ella".

Según cuenta, "a través del personaje de Sonia, la novela explora temas universales como la dignidad, la adaptación, el amor familiar y la inteligencia emocional necesaria para seguir habitando el mundo cuando el equilibrio cambia".

Portada de la novela 'La silla roja'. / Levante-EMV

“La novela no habla solo de enfermedad. Habla de cómo una persona decide seguir estando presente en su propia vida”, señala la autora, admitiendo que "la silla roja existe; es la silla de ruedas en la que estuve sentada 3 años".

Adaptación y dignidad

Más que un mensaje de “superación”, la autora afirma que el libro "habla de adaptación, dignidad y de aprender a seguir viviendo sin dejar de ser tú misma", agrega. "He aprendido a que la esclerosis múltiple forme parte de mi nuevo yo. Ahora es mi compañera de vida", afirma.

La novela, que ya está disponible on line, supone así una ventana que visibiliza, desde la cercanía y la verdad emocional, una realidad que afecta a miles de personas y familias.

La presentación se hará este domingo, día 24 de mayo, a las 18 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Benavites en un acto que contará con la participación del actor saguntino Toni Llorens, encargado de presentar un encuentro "que combinará literatura, experiencia vital y reflexión humana", como explica la autora.