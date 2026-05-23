El festival de arte urbano de Sagunt gana presencia internacional

El festival de arte urbano Més que Murs regresa a Sagunt y refuerza su dimensión internacional sin dejar de lado la participación de artistas locales.

Desde este viernes, las actividades se sucederán hasta el 31 de mayo dentro de una undécima edición que llega con el lema 'El mañana que ya fuimos', una propuesta que invita a reflexionar sobre el futuro a través de la memoria colectiva y la cultura urbana.

El artista, pintando el contenedor. / Levante-EMV

Impulsado por la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt, la cita arrancó con una exhibición de grafiti sobre contenedor a cargo de Hemecé Bichos, continuó con una visita guiada a varios muros del festival con una aplicación de seguimiento y con la actuación del joven rapero local Mushkila.

Actividades

Uno de los actos centrales del festival será la mesa redonda prevista para este sábado 23 de mayo a las 19 horas en el Casal Jove de Port de Sagunt, donde Diego López presentará su libro Street Art en Femenino junto a varias artistas participantes en esta edición.

Més que murs / Levante-EMV

Durante el mismo sábado 23 y el 31 de mayo, diferentes espacios urbanos de la ciudad se impregnarán de los colores de las obras de artistas urbanos. Entre las intervenciones figura la del artista francés Takir, que trabajará del 22 al 30 de mayo en la plaza Germanías. En paralelo, Mandi realizará un mural colaborativo en el CEIP José Romeu junto al alumnado del centro, mientras que la artista local Alba García pintará en el parking del Consell Agrari con la colaboración de la plataforma CAP CAMP de apoyo al pueblo palestino.

El artista local César Goce pintará la fachada posterior del hotel Sagunt entre el 23 y el 28 de mayo. A partir del día 26, el francés Meyso realizará la fachada este del pabellón polideportivo José Veral. También participarán Paula Fraile, con una obra en la Casa de la Juventud de Sagunt, y Rafat, procedente de la ciudad francesa de Millau, que realizará un mural en el Trinquet dentro de las actividades vinculadas al 20 aniversario del hermanamiento entre ambas localidades. Por ello, durante el mes de julio un artista urbano local pintará un mural en el festival que tiene lugar en la localidad francesa.

El rapero, en plena actuación. / Levante-EMV

Una vertiente educativa

El festival mantendrá además su vertiente educativa mediante la iniciativa 'Work in progress', dirigida a institutos y entidades del municipio. Gracias a estas visitas, los participantes podrán conocer de cerca el proceso creativo de los artistas y dialogar con ellos.

El fin llegará el sábado 30 de mayo en el Casal Jove de Port de Sagunt con un evento dedicado a la cultura urbana. Entre las 18 y las 21 horas habrá talleres de rap, DJ, skate y danzas urbanas organizadas por la asociación cultural de hip hop Let’s Grow.

El concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, asegura: “Seguimos apostando por la cultura urbana como una herramienta de participación, creatividad y convivencia para los más jóvenes”. Asimismo, añade: “Queremos que la juventud sienta que los espacios públicos son lugares vivos y que están abiertos a la expresión artística y al encuentro”.

Sobre los murales, Rovira señala: “Es muy importante para nosotros que los niños, las niñas y los más jóvenes puedan conocer de cerca ese proceso creativo de los artistas y formar parte de esa experiencia”. Finalmente, el concejal define el festival Més que Murs como un evento “consolidado dentro de nuestra programación cultural y juvenil” que se ha convertido en una “cita referente” en la ciudad.