Nueva residencia artística en Faura con aires brasileños

Poliana Lima protagoniza la quinta residencia artística en Faura impulsada por el colectivo Hort-Art. Una apuesta cultural que afianza el equipo formado por Alexsandro Guerra y Pere Bodí como una de las fortalezas de arte en la Comunitat Valenciana. Con 'Baile de Máscara,' Poliana Lima, una bailarina brasileña afincada en Madrid dinamizará un taller y una muestra desde la perspectiva que genera la máscara a través de otras formas de mirar, habitar, bailar y escuchar los espacios.

El lunes 25 a las 19:30h en l’Escorxador, se experimentará con el taller ofrecido como «una investigación coreográfica y escénica del carnaval, abordado mas como espacio mítico y ritual en el que se despliegan diversos personajes arquetípicos a través del uso de la máscara», según Poliana Lima. En esta propuesta la comunidad de Hort-Art tendrá la oportunidad de interactuar en un espacio de intercambio con metodologías diversas y múltiples materiales aportados por la artista.

Aspectos como identidad, pertenencia o formas de entender el colonialismo son esenciales en la obra de una bailarina que llega a Faura dispuesta a compartir y experimentar. «No se trata de bailar bien o mal, se trata de abrir un espacio donde experimentar con el movimiento» añadía.

Las residencias de 'Cossos Transitius' cuentan con una muestra, que en este caso se prevé para el martes 26 a las 19:30 en el mismo Escorxador. En la presentación de su trabajo, la investigadora parte de una pregunta inicial, «cuál es la relación entre la máscara entendida como rostro colectivo y la estructura del yo y qué posibilidad hay de que en un único cuerpo puedan coexistir diferentes personajes».

Cinco residentes

Una vez más la primavera brota en Faura en clave de danza. Cinco residentes han pasado ya por este espacio de pensamiento, estudio, trabajo corporal y creación. La experimentación, la interacción con la tierra, el sentir de la Vall de Segó vivido desde la danza así como el diálogo con los cuerpos que se acercan a experimentar en los talleres, convierten esta propuesta en una experiencia única. Tanto es así que Hort-Art está alzando la voz en numerosos observatorios de danza nacionales e internacionales en los que la Vall de Segó cuenta con un espacio propio.

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Esta residencia cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Faura y de Acción Cultural Española dentro del programa PICE Residencias.