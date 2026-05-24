Alertan de una plaga de ratas en un barrio del Port de Sagunt

Iniciativa Porteña se ha hecho eco de las quejas de vecinos del barrio de Los Ríos del Port de Sagunt que han alertado de la proliferación de ratas debido a la "acumulación constante de basura junto a los contenedores y a la falta de limpieza", a pesar del refuerzo anunciado por el equipo de gobierno para combatir las plagas.

Según han trasladado varios residentes, el problema "se viene agravando desde hace meses como consecuencia de una falta clara de recogida de los residuos” y, además, alertan que el avistamiento de ratas “no es un hecho aislado”.

"Un serio problema de salud pública"

Eduardo Márquez, portavoz de la formación segregacionista explica que han recibido "numerosos avisos acompañados incluso de vídeos grabados por los propios vecinos, donde se puede observar la presencia de ratas merodeando entre bolsas de basura acumuladas en distintos puntos del barrio", concretamente en la calle Río Palancia. Estas imágenes, según indican desde la formación, evidencian una situación que “no solo afecta a la imagen de el Port de Sagunt, sino que supone un serio problema de salud pública”.

“La acumulación de residuos fuera de los contenedores está generando un foco de suciedad y plagas intolerable para los vecinos no solo de Los Ríos, sino que esta imagen la encontramos en otros puntos como la Avenida Mediterráneo o calle Canovas, entre otras”, señala Márquez.

Desde la formación porteña consideran que el ayuntamiento debe actuar “de manera inmediata” antes de que el problema vaya a más “con la llegada de las altas temperaturas, el turismo y por ende el incremento de residuos”. En este sentido, Márquez añade: “Vemos cómo vamos encaminados hacia un verano donde la imagen en los contenedores va a ser la misma que en los últimos años. Bolsas esparcidas por el suelo, contenedores desbordados y malos olores”.

Exigen una mejor gestión

Márquez reclama mayor planificación y una mejor gestión, así como un plan específico de desratización en el barrio. Asimismo, “exigimos al equipo de gobierno formado por PSOE e Izquierda Unida que deje de mirar hacia otro lado y atienda las quejas vecinales ya que no solo sirve con el cambio de contenedores y mejorar la imagen. Es necesario un plan de actuación porque la situación se puede agravar en los próximos meses con el aumento de la población, especialmente en los meses estivales”.

Para finalizar, Márquez recuerda que “el basurazo” supuso un incremento de la tasa para los vecinos “del 114%, pasando de los 52 euros que se pagaban a los 111 euros actuales, mientras el servicio y la gestión dejan mucho que desear y las calles siguen igual de sucias, hasta tal punto que las ratas hurgan en la basura”.