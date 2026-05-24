Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga
Las fuerzas de seguridad buscan ahora tanto al vehículo como al conductor implicado
Un hombre de 35 años ha perdido la vida esta madrugada en Sagunt después de ser atropellado brutalmente por un vehículo que, tras arrrollarlo, se ha dado a la fuga.
El suceso se ha producido pasadas las 03.00 horas de esta madrugada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por una de las principales avenidas que lleva a la playa del Port de Sagunt, la de arquitecto Alfredo Simón Gurumeta
El golpe fue tan grande que provocó un fuerte y sonoro impacto, como han explicado algunos testigos. Aunque de inmediato, se dio a aviso a Emergencias y acudieron tanto efectivos de la policía local como sanitarios, no se puedo hacer nada por su vida, solo confirmar el fallecimiento.
La Guardia Civil que es quien lleva la investigación busca ahora tanto al vehículo como al conductor implicado.
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