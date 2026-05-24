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Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga

Las fuerzas de seguridad buscan ahora tanto al vehículo como al conductor implicado

La Guardia Civil busca al conductor y el coche que se dieron a la fuga tras matar al hombre

La Guardia Civil busca al conductor y el coche que se dieron a la fuga tras matar al hombre / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un hombre de 35 años ha perdido la vida esta madrugada en Sagunt después de ser atropellado brutalmente por un vehículo que, tras arrrollarlo, se ha dado a la fuga.

El suceso se ha producido pasadas las 03.00 horas de esta madrugada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por una de las principales avenidas que lleva a la playa del Port de Sagunt, la de arquitecto Alfredo Simón Gurumeta

El golpe fue tan grande que provocó un fuerte y sonoro impacto, como han explicado algunos testigos. Aunque de inmediato, se dio a aviso a Emergencias y acudieron tanto efectivos de la policía local como sanitarios, no se puedo hacer nada por su vida, solo confirmar el fallecimiento.

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La Guardia Civil que es quien lleva la investigación busca ahora tanto al vehículo como al conductor implicado.

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