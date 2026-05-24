Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga

Un hombre de 35 años ha perdido la vida esta madrugada en Sagunt después de ser atropellado brutalmente por un vehículo que, tras arrrollarlo, se ha dado a la fuga.

El suceso se ha producido pasadas las 03.00 horas de esta madrugada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por una de las principales avenidas que lleva a la playa del Port de Sagunt, la de arquitecto Alfredo Simón Gurumeta

El golpe fue tan grande que provocó un fuerte y sonoro impacto, como han explicado algunos testigos. Aunque de inmediato, se dio a aviso a Emergencias y acudieron tanto efectivos de la policía local como sanitarios, no se puedo hacer nada por su vida, solo confirmar el fallecimiento.

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La Guardia Civil que es quien lleva la investigación busca ahora tanto al vehículo como al conductor implicado.