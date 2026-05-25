La casa natalicia del compositor Joaquín Rodrigo se pone en venta en Sagunt

La que fuera casa natalicia del compositor más universal de Sagunt, Joaquín Rodrigo, se ha puesto a la venta. Este edificio de finales del siglo XIX, actual sede de la Sociedad de Cazadores una de las entidades sociales más antiguas y referentes de la ciudad (1920) sale al mercado inmobiliario por 1.185.000 euros, cantidad que se ha establecido tras la tasación realizada a petición de los socios.

Un inmueble que la sociedad de cazadores adquiere en 1944 gracias al dinero que les toca en uno de los premios de la lotería de 1941. Esto les lleva a poder comprar este destacado edificio que se sitúa en la Plaza Cronista Chabret de Sagunt, número 22, justo en el corazón de la ciudad y centro neurálgico de la misma.

Durante más de 80 años, la sociedad ha desarrollado su actividad en esta sede, de casi 500 metros cuadrados, que está dotada de una planta baja, donde actualmente se ubica el bar; una primera planta, habilitada para despachos (secretaría) y una sala de reuniones, un segundo piso, que está en desuso, en estos momentos, tal y como avanzan desde la entidad, y una terraza. "Un espacio que ya no responde a nuestras necesidades, se ha quedado obsoleto y el espacio no se ajusta a lo que requiere nuestra actividad", explicaba el presidente, José Manuel Tomás.

Placa conmemorativa que indica el nacimiento de Rodrigo en esta casa / Daniel Tortajada

Edificio referente

Además, desde la directiva también se señala a la antigüedad del edificio como otra de las principales causas que les ha llevado a venderlo. Es un inmueble viejo, que ya requiere de mucho mantenimiento, que nosotros ya no podemos asumir", contaban a Levante-EMV. A lo que se añade sus barreras arquitectónicas. "No es accesible. Nosotros tenemos muchos socios mayores y otros con problemas de movilidad que no pueden acceder", ya que no hay ascensor para subir a la sala de reuniones ni a los pisos. "Tampoco es fácil encontrar aparcamiento. Hay gente que viene del Puerto y no puede aparcar, esta zona está saturada", afirmaban.

El deterioro que sufre este edificio por el paso del tiempo, aunque pese a esto sigue siendo una de las joyas y referente de la arquitectura modernista del momento en Sagunt, llevó a la sociedad a tener que intervenir hace dos años con una destacada actuación para reforzar las vigas del primer piso. "Esto es un sin parar, siempre hay cosas para arreglar y no hay presupuestos para hacer frente a las mismas". De hecho, esta situación llevó a los Cazadores a hacerle una propuesta de alquiler de las dependencias que no se utilizaban al ayuntamiento, propuesta por la que no se llegó a ningún acuerdo. Ahora, la sociedad ha vuelto a intentarlo con la venta, tal y como ha podido conocer Levante-EMV. "El edificio se queda muy antiguo y nosotros necesitamos algo más moderno, con mejores instalaciones", comentaban.

Dependencias del primer piso, sala de reuniones. / Daniel Tortajada

Además de negociar con la administración local, la entidad también ha llegado a un convenio de colaboración con la Federación de peñas de Sagunt por el que se cede a esta una zona en desuso del primer piso para reuniones y asambleas.

Vista de edificio desde el exterior / Daniel Tortajada

Nueva sede

En cuanto a la futura sede, la entidad está explorando la posibilidad de adquirir unos terrenos al margen norte del Palància. "Hemos visto una parcela que parece viable", aunque por ahora, se está trabajando en esta posibilidad. El objetivo es levantar en esta un edificio de nueva creación, a poder ser todo integrado en una planta, aunque no se descarta construir una planta baja con un primer piso. Se trata de un solar de entre 300 a 400 metros cuadrados.