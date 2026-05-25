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Un coche destrozado, clave en la investigación del atropello mortal con fuga en Sagunt

La Policía Nacional busca al conductor que arrolló a un joven de 35 años y huyó sin prestarle ayuda

Imagen del vehículo que se sospecha que estuvo implicado.

Imagen del vehículo que se sospecha que estuvo implicado. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La Policía Nacional continúa buscando al conductor que el pasado domingo de madrugada atropelló mortalmente a un hombre de 35 años en Sagunt y se dio a la fuga.

El arrollamiento se produjo pasadas las 03.00 horas en la avenida arquitecto Alfredo Simón Gurumeta y acabó en el acto con la vida de un colombiano, E.E.C.P., que había salido esa noche con unos amigos y volvía ya a descansar. El golpe fue tan virulento que los servicios sanitarios del SAMU no pudieron hacer nada por este hombre que hacía poco que había llegado para trabajar en esta ciudad inmersa en plena expansión tras las obras de la gigafactoría y el asentamiento de otras empresas. Así lo explicaron en declaraciones a Apunt familiares de la víctima, que se habían desplazado desde Barcelona al conocer lo sucedido.

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Imagen del vehículo que se sospecha que estuvo implicado.

Imagen del vehículo que se sospecha que estuvo implicado. / Levante-EMV

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, si bien apenas unas horas después del accidente se pudo localizar a un coche sospechoso de estar implicado en el atropello, un Renault aparcado en el barrio de Baladre que presentaba numerosos destrozos en su parte delantera: El capó hundido, la luna destrozada e incluso con un agujero y un embellecedor medio caído.

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