El legado de Vicente Vayà i Pla sigue vivo en el nuevo certamen de poesía de Sagunt

La Asociación de Escritores Morvedre (ADEM), en colaboración con la Fundación Bancaja, ha convocado el I Certamen de Poesía Vicente Vayá Pla, una iniciativa cultural que nace con el propósito de rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la vida cultural y festiva de Sagunt.

El concurso, abierto a obras escritas tanto en valenciano como en castellano, busca fomentar la creación poética y poner en valor las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 5 de julio.

Las bases

Las bases del certamen pueden consultarse en la página web de la Asociación de Escritores Morvedre: Bases del certamen

Desde la entidad organizadora explican que el certamen pretende convertirse en un reconocimiento permanente a la trayectoria humana y cultural de Vicente Vayà i Pla, fallecido en septiembre de 2023, y considerado una figura imprescindible para entender la vida cultural de Sagunt durante las últimas décadas.

Certamen de poesía Vicente Vayá Pla / Levante-EMV

Un referente cultural de Sagunt

Vicente Vayà i Pla nació en València en 1938, pero quedó huérfano a los ocho años fue a vivir con su abuela a Sagunt, una ciudad con la que se volcó para siempre. Poeta, escritor, biógrafo y político valenciano, dedicó buena parte de su trayectoria a la promoción de la cultura popular valenciana y de las tradiciones locales.

Su figura estuvo especialmente ligada al mundo fallero y a la poesía festiva. Durante décadas participó en la elaboración de llibrets, actos culturales y exaltaciones, convirtiéndose en una voz reconocida e imponente dentro de la cultura del Camp de Morvedre. Además, colaboró con entidades sociales y culturales de la comarca y fue concejal del ayuntamiento en varias etapas, una de ellas, como edil de Cultura.

En 2022, el municipio quiso devolverle el cariño y lo nombró Hijo Adoptivo de Sagunt, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la cultura y a la defensa de las tradiciones valencianas.

Con este primer certamen literario, ADEM y Fundación Bancaja quieren mantener vivo su legado y, al mismo tiempo, impulsar la poesía contemporánea en valenciano y castellano, animando a escritores y aficionados a participar en una convocatoria que aspira a consolidarse dentro de la programación cultural de Sagunt y la comarca.