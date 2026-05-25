El Sagunto Fútbol Base ya es de primera FFCV

El Sagunto Fútbol Base volvió a vivir un fin de semana inolvidable. El primer equipo se proclamó campeón de liga tras vencer en un emocionante encuentro disputado el pasado sábado en el Camp de Xulla - Vicent Graullera, convirtiéndose así en el quinto equipo del club en conquistar el campeonato esta temporada.

Después de una campaña marcada por la regularidad y el compromiso del grupo, el conjunto llegaba a la última jornada en una situación muy similar a la de la pasada temporada: líder y dependiendo de sí mismo para levantar el título. Esta vez, el desenlace fue el soñado. Tras una gran actuación colectiva, el equipo consiguió la victoria y certificó un histórico segundo ascenso consecutivo, lo que permitirá al Sagunto Fútbol Base competir el próximo curso en 1ª FFCV.

El partido

El partido tuvo todos los ingredientes de una gran final. El inicio fue algo dubitativo para los locales y el Gilet logró adelantarse en el marcador. Sin embargo, a partir de la media hora de juego, los nuestros comenzaron a generar peligro constante sobre la portería rival. La insistencia obtuvo recompensa en el minuto 43, cuando Álex González firmó el empate antes del descanso.

Equipo del FB Sagunt. / Levante-EMV

En la segunda mitad, el equipo salió decidido a buscar la victoria. Apenas transcurridos cinco minutos, un penalti claro permitió a José Alós transformar el 2-1 y desatar la ilusión en la grada. El encuentro mantuvo la emoción hasta el final, con ocasiones para ambos conjuntos y un marcador ajustado que mantenía la incertidumbre. Ya en los últimos minutos, Hugo López sentenció el choque con un auténtico misil al fondo de la red para establecer el definitivo 3-1, resultado que confirmaba el campeonato y el ascenso.

Más resultados

La jornada también dejó resultados destacados en la cantera del Sagunto Fútbol Base. El Juvenil B volvió a sumar una victoria y afrontará la última jornada con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de ascenso por coeficiente. Por su parte, el Cadete A venció en su visita a la UD Puzol, mientras que el Infantil A no pudo superar en casa al CD Roda.

En fútbol 8, los equipos continúan afrontando el tramo final de las competiciones ligueras con la vista puesta en el torneo SFB Tecnocasa Cup, una de las grandes citas del final de temporada.

Además, este viernes, el club celebrará la tradicional cena de fin de temporada en el Camp de Xulla - Vicent Graullera, una oportunidad perfecta para compartir buenos momentos y celebrar el excelente trabajo realizado por todos los equipos del club durante el curso.

Celebración

Desde el Sagunto Fútbol Base ya están preparando una gran celebración para festejar la buena temporada de la escuela, que no solo pasa por el ascenso del primer equipo. También suben el Alevín femenino, el Alevín A masculino, el Infantil C y el Cadete D, equipos que junto a todo su cuerpo técnico se verán reconocidos en la fiesta que la escuela ha organizado para el próximo viernes, 29 de mayo.

La conmemoración arrancará a las 17.30 con una "rua" de los jugadores del primer equipo en autobús por la calle Camí Reial de Sagunt hasta llegar al ayuntamiento. Allí el equipo bajará para realizar una visita a la iglesia de Santa María. Mientras, se rendirá tributo a los cuatro equipos restantes que han ascendido, quienes también realizarán un recorrido por la plaza Cronista Chabret en bus para agradecer el apoyo de su afición. Tras este momento, será la recepción de los jugadores en el consistorio con la foto oficial, donde serán recibidos por las autoridades.

La fiesta continuará por la calles de la ciudad hasta la llegada de los jugadores en autobús al Camp de Xulla donde tendrán lugar los parlamentos oficiales para acabar con una cena y una discomóvil.