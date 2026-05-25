Empar Ríos, Fallera Mayor de la FJFS: "Sigo en una nube, aún estoy asimilando lo que ha pasado"

El Camp de Morvedre ya tiene representantes de sus fallas para el ejercicio 2026-2027. La elección oficial de Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS) tuvo lugar este fin de semana y, como ya es habiltual, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fue el encargado de llamar a las elegidas desde el salón de plenos del ayuntamiento.

Antes de esto, las dos candidatas a Fallera Mayor y la única aspirante a Fallera Mayor Infantil convivieron en diferentes ámbitos con el jurado, formado por Nuria Carbó, Enrique Noverques, Sergio Blanco, María Espinosa y Ángel Escot. El mismo día de la elección, por la mañana, las candidatas hicieron su presentación en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt.

El alcalde de Sagunt y las anteriores Falleras Mayores en el acto de elección. / Ayuntamiento de Sagunt

Las elegidas

Finalmente, el jurado seleccionó a Empar Ríos Sánchez-Mellado de la Falla El Palleter como Fallera Mayor y Maria Pozuelo Martín, de la comisión El Romano, como máxima representante infantil.

Empar Ríos, la ya Fallera Mayor, ha agradecido el buen trato del jurado. "Hemos estado súper a gusto y nos lo han puesto muy fácil", decía. Después de casi dos días, asegura que "sigo en una nube, aún estoy asimilando lo que ha pasado. Escondí el móvil para no ver la pantalla y, de repente, antes de que nadie me dijera nada, sonó el teléfono. ¡Empecé a gritar y no me acuerdo de más, estaba muy emocionada!", comenta Ríos a Levante-EMV. Sobre la selección, ha añadido que "es una prueba complicada, nadie te prepara, por mucho que estés en el mundo fallero desde siempre".

Otros asistentes

Tras la elección, llegó el recorrido para felicitar a las elegidas, con la asistencia de diversos concejales, las anteriores Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea; el presidente de la FJFS, Aitor Muñoz, así como otros miembros de esta entidad y de las comisiones de la comarca.