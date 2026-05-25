Huelga educativa en Morvedre: conoce el seguimiento y las nuevas acciones
Los docentes mantienen unas movilizaciones muy secundadas por el alumnado de los institutos
Los docentes del Camp de Morvedre siguen al pie del cañón de la huelga educativa indefinida que ya cumple medio mes desde su inicio. Este martes, a primera hora, hay programados piquetes en los institutos y colegios del Morvedre, según fuentes sindicales. Estos se realizarán a las 7.45 horas, en caso de los IES de secundaria y formación profesional, y a las 8.55 horas, en los centros de primaria.
Además, se han previsto más piquetes de concentración delante del CIPFP La Laboral, IES Camp de Morvedre y en el CEIP Cervantes del Port de Sagunt, "todo esto a nivel comarcal, como acciones conjuntas".
Asamblea para "tomar acciones"
También se ha previsto una asamblea multitudinaria en el Triángulo Umbral del Port de Sagunt con el objetivo de "tomar acciones y ver qué movilizaciones hacemos a nivel comarcal".
Por otro lado, no se descarta una nueva manifestación en el Port de Sagunt o en Sagunt el jueves, ya que el miércoles hay prevista una manifestación unitaria en València.
Seguimiento de la huelga
Según fuentes sindicales, el seguimiento de la huelga "sigue alto a pesar de estar en el undécimo día de huelga". Aseguran que es "superior al 50% en líneas generales. Hay centros por encima del 70% y otros, en el 40%. Los centros están paralizados y la actividad lectiva es nula". En este sentido declaran que los estudiantes "por encima de 2º de ESO están secundando la huelga al 100%, mientras en 1º y 2º de la ESO están acudiendo a los centros alrededor del 40%.
"Posible acuerdo"
En paralelo, los equipos negociadores de STEPV, CCOO y UGT han elaborado un documento de propuesta donde reclaman abrir un proceso de negociación del "posible acuerdo" y lo han entregado hoy a las 10 horas en la Conselleria de Educación.
Asimismo, han elaborado un calendario de movilizaciones y acciones durante la semana que van desde manifestaciones conjuntas hasta acciones descentralizadas en comarcas como dar clase en la calle o bicicletadas por distintas localidades, además del viernes, la celebración de asambleas para organizar la continuidad de la huelga. Con respecto a esto, desde el sindicato aseguran que "hay que estar alerta por la posible Convocatoria de la Mesa de Negociación con Conselleria".
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