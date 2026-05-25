Huelga educativa en Morvedre: conoce el seguimiento y las nuevas acciones

Los docentes del Camp de Morvedre siguen al pie del cañón de la huelga educativa indefinida que ya cumple medio mes desde su inicio. Este martes, a primera hora, hay programados piquetes en los institutos y colegios del Morvedre, según fuentes sindicales. Estos se realizarán a las 7.45 horas, en caso de los IES de secundaria y formación profesional, y a las 8.55 horas, en los centros de primaria.

Además, se han previsto más piquetes de concentración delante del CIPFP La Laboral, IES Camp de Morvedre y en el CEIP Cervantes del Port de Sagunt, "todo esto a nivel comarcal, como acciones conjuntas".

Asamblea para "tomar acciones"

También se ha previsto una asamblea multitudinaria en el Triángulo Umbral del Port de Sagunt con el objetivo de "tomar acciones y ver qué movilizaciones hacemos a nivel comarcal".

Por otro lado, no se descarta una nueva manifestación en el Port de Sagunt o en Sagunt el jueves, ya que el miércoles hay prevista una manifestación unitaria en València.

Cartel del Calendario de movilizaciones. / STEPV

Seguimiento de la huelga

Según fuentes sindicales, el seguimiento de la huelga "sigue alto a pesar de estar en el undécimo día de huelga". Aseguran que es "superior al 50% en líneas generales. Hay centros por encima del 70% y otros, en el 40%. Los centros están paralizados y la actividad lectiva es nula". En este sentido declaran que los estudiantes "por encima de 2º de ESO están secundando la huelga al 100%, mientras en 1º y 2º de la ESO están acudiendo a los centros alrededor del 40%.

Momentos de la entrega de las dimisiones de directores está mañana en Conselleria. / Levante-EMV

"Posible acuerdo"

En paralelo, los equipos negociadores de STEPV, CCOO y UGT han elaborado un documento de propuesta donde reclaman abrir un proceso de negociación del "posible acuerdo" y lo han entregado hoy a las 10 horas en la Conselleria de Educación.

Asimismo, han elaborado un calendario de movilizaciones y acciones durante la semana que van desde manifestaciones conjuntas hasta acciones descentralizadas en comarcas como dar clase en la calle o bicicletadas por distintas localidades, además del viernes, la celebración de asambleas para organizar la continuidad de la huelga. Con respecto a esto, desde el sindicato aseguran que "hay que estar alerta por la posible Convocatoria de la Mesa de Negociación con Conselleria".