Esta investigadora ha sido galardonada con el Premi Arrels 2026 por su contribución cultural

El 'Premi Arrels' que concede la asociación del mismo nombre de Estivella se ha consolidado como una de las distinciones culturales más significativas del Camp de Morvedre con el objetivo de reconocer el trabajo en los diferentes ámbitos culturales que contribuyen a la construcción de la identidad comarcal.

Este año, la investigadora Carmen Rosario Torrejón ha sido distingida con este galardón, un reconocimiento otorgado por la Asociación Cultural Arrels d'Estivella, que cada año pone en valor la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido de manera destacada en la cultura del Camp de Morvedre.

Reconocimiento a la investigación

El jurado del Premio Arrels ha querido destacar su trayectoria por su dedicación en la investigación y la divulgación cultural, así como por su aportación al conocimiento del patrimonio y la memoria colectiva del Camp de Morvedre.

Este reconocimiento subraya la importancia del trabajo investigador como herramienta fundamental para la preservación y transmisión de la cultura local.

Asociación cultural Arrels d'Estivella / Asociación cultural Arrels

Entrega en Estivella con música en directo

El acto de entrega del Premi Arrels 2026 tendrá lugar el sábado 30 de mayo en el Centro Cultural de Estivella, a las 19.30 horas en un acontecimiento abierto al público que forma parte de la programación cultural anual de la asociación, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estivella.

La ceremonia de entrega contará con la actuación musical del grupo 'Buenaventura Folk a la contra', que pondrá el toque artístico a una velada dedicada a la cultura, la memoria y las raíces del territorio.

Cultura e identidad compartida

El Premi Arrels, con casi 30 ediciones en los últimos 40 años, e impulsado por la Asociación Cultural Arrels de Estivella, continúa siendo un espacio de reconocimiento y encuentro para la cultura del Camp de Morvedre, destacando las personas que contribuyen a mantener viva su identidad colectiva.

Con este galardón, se refuerza el vínculo entre investigación, cultura y comunidad, en un territorio con una fuerte tradición asociativa y cultural.

“Premiar a Carme Rosario llena de sentido nuestro galardón. Le da un aire fresco y alentador y totalmente actualizado. A pesar de su juventud, Carme ha sido capaz de tejer una línea de trabajo abundante y fructífera con rigor y profesionalidad. Su tarea de investigación se ve imbricada con su trabajo de divulgación patrimonial y cultural. Reconocer su tarea es también un reconocimiento a todas aquellas mujeres investigadoras que se dedican, a veces a contracorriente, con mucha pasión a hacer realidad una profesión”, declara el presidente de Arrels, Santiago Mateu.