Descubre la indumentaria valenciana y el encaje de bolillos en esta exposición solidaria en el Port de Sagunt
La iniciativa busca apoyar la labor de Adacam y dar a conocer el valor cultural de las técnicas artesanales textiles
La Asociación de Daño Cerebral adultos y menores (Adacam) ha organizado una exposición solidaria junto al Centro Cívico del Port de Sagunt que se podrá visitar este martes 26 de mayo. Esta cita estará dedicada al arte textil, la creatividad y la solidaridad.
La muestra estará a cargo de María Ángeles Mateo Romero quien, además, es la fundadora de El Rincón del Alfiler, un espacio nacido para crear y crecer en torno al mundo de la costura y la artesanía.
De qué se puede disfrutar
La exposición está creada para que los asistentes puedan disfrutar de una amplia selección de unos trabajos realizados por las alumnas de la academia. Se podrá apreciar, por tanto, de distintas disciplinas del arte de la confección como es el patronaje, la alta costura, el cosido creativo, la artesanía y la indumentaria tradicional.
Las piezas
Entre las piezas más destacadas tendrán especial protagonismo la indumentaria valenciana, el encaje de bolillos y, por supuesto, el arte del ganchillo. El objetivo es mostrar el talento, la dedicación y el valor cultural de estas técnicas artesanales.
La iniciativa
En este sentido, la iniciativa, además de poner en valor el trabajo artesanal y manual y también la creatividad, tiene un importante carácter solidario. Con ella se pretende apoyar la labor de Adacam y, asimismo, fomentar la participación de la comunidad en actividades culturales y benéficas.
Lola Torrente presidenta de Adacam, asociación de Daño Cerebral y María Ángeles Mateo invitan a los vecinos, amantes de la costura y público en general a asistir y disfrutar de esta jornada donde tradición, arte y solidaridad irán de la mano.
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