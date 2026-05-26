La anunciada ‘red de alquiler asequible’ en Sagunt no convence al PP

La nueva iniciativa anunciada por el Ayuntamiento de Sagunt y bautizada como “Xarxa Lloguer Assequible" o «red de alquiler asequible» no convence al Partido Popular local. Los populares han mostrado sus dudas sobre la viabilidad y el funcionamiento real de esta red de alquiler, una medida que pretende actuar como intermediaria entre propietarios de viviendas vacías e inquilinos, ofreciendo “supuestas garantías” para fomentar el alquiler asequible en la ciudad, explicaban.

Desde el PP aseguran que, tras preguntar en comisión informativa de Servicios Sociales sobre numerosos aspectos técnicos y jurídicos del proyecto, las respuestas ofrecidas por el gobierno socialista fueron “insuficientes” y "todavía quedan numerosas cuestiones sin aclarar", afirmaban.

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Sagunt, Sara Cañada, ha señalado que “nos preocupa que se haya presentado públicamente una iniciativa que, según reconoce el propio equipo de gobierno en la web del ayuntamiento, todavía se encuentra en fase de planificación y sin unas bases de actuación cerradas”. “Da la sensación de que estamos ante un anuncio más pensado para titulares y para intentar justificar promesas incumplidas del programa electoral que ante un proyecto serio, trabajado y con seguridad jurídica para todas las partes”, ha añadido Cañada.

Sara Cañadas, concejala del PP en Sagunt. / Daniel Tortajada

Incertidumbre

Desde el grupo popular consideran que la iniciativa genera "incertidumbre", especialmente entre los propietarios de viviendas que podrían adherirse al programa. Entre las dudas planteadas por el PP se encuentran aspectos relacionados con los impagos, la asistencia jurídica, la mediación en conflictos vecinales, la gestión de suministros, la devolución de fianzas o los criterios de acceso a las viviendas. “Si el Ayuntamiento actúa como garante, debe explicar claramente qué ocurre cuando aparecen problemas reales. ¿Qué pasa en caso de impago? ¿Quién acompaña al propietario? ¿Existe defensa jurídica? ¿Se agilizarán los procedimientos o se alargarán por tratarse de personas vulnerables?”, ha preguntado Cañada.

El PP también cuestiona la capacidad administrativa del futuro servicio, después de conocer que inicialmente el departamento contará únicamente con dos personas. “Estamos hablando de una red que pretende gestionar mediaciones, contratos, incidencias, seguimiento social y conflictos entre partes. Nos parece evidente que el proyecto presenta muchas lagunas organizativas”, ha afirmado la edil popular.

Garantías

Asimismo, desde el Partido Popular insisten en la necesidad de garantizar criterios transparentes y objetivos para acceder a las viviendas incluidas en la red. “Los vecinos y vecinas merecen conocer cómo se fijarán los precios de alquiler, qué requisitos de solvencia existirán y qué mecanismos de control y seguimiento se van a establecer”, han explicado.

Los populares también han solicitado información sobre la experiencia previa del ayuntamiento en mediaciones entre propietarios e inquilinos y sobre la cualificación de los profesionales encargados de desarrollar estas funciones.

“Compartimos el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y movilizar viviendas vacías, pero eso exige rigor, planificación y garantías reales. No se puede generar expectativas sin tener resuelto cómo va a funcionar realmente el servicio”, ha concluido Sara Cañada.