Canet se vuelca con el Orgullo en una jornada LGTBIQA+ abierta, festiva y reivindicativa
La III Jornada de Visibilidad LGTBIQA+ se celebrará el 30 de mayo en la Plaza dels Pescadors
Ambiente familiar y reivindicativo. Así será la III Jornada de Visibilidad LGTBIQA+ prevista en Canet d'En Berenguer para dar la bienvenida al Mes del Orgullo, que se celebra a nivel internacional. La cita tendrá lugar el próximo 30 de mayo, junto al mar, concretamente en la Plaza dels Pescadors. Contará con cuentacuentos, puestos de los distintos colectivos, lectura del manifiesto, cena de 'germanor' y la actuación de Tracy Pop i Tavi Gallart. La organización del evento corre a cargo de la Concejalía de Igualdad.
“Nunca mejor dicho”, asegura el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, “para nosotros es un orgullo dar la bienvenida al mes de ‘orgullo’ con una jornada pensada para toda la familia y para todas las familias, porque somos un pueblo inclusivo y comprometido con los derechos humanos. Será una velada para pasárselo bien, pero también para recordar que la violencia contra los que no siguen los cánones normativos de género o sexo siguen siendo excluidos, señalados y agredidos, simplemente, por ser, como todos los seres humanos, diferentes”.
Las actividades
Los actos comenzarán a las 19 h, con la llamada a participar a cargo de la Batucada Yakéx (que recorrerá el Paseo Marítimo), mientras los más pequeños y las más pequeñas podrán disfrutar de cuentacuentos infantiles o maquillarse en el 'glitter corner'. Los y las asistentes podrán acudir también a las paradas de los diferentes colectivos presentes en la Jornada, solicitar información en el Punto Arco Iris, mientras disfrutan de la música de la DJ La Tita.
“A las 20.30 h”, explica la concejala Fermina Huebra, “se procederá a la lectura del manifiesto, porque aunque queremos que esta III Jornada de Visibilidad de LGTBIQA+ de Canet sea en positiva y divertida, no podemos olvidar que el colectivo está lejos de haber logrado la igualdad y que sigue sufriendo muchos problemas que tenemos que poner sobre la mesa”. Tras el manifiesto, comenzará la cena de germanor a la que están convocados todos y todas los que hayan acudido a Canet.
La actuación fuerte
El plato fuerte de la velada será la actuación de Tracy Pop y Tavi Gallart, que traerán a Canet su cabaret reivindicativo. Con más de 30 años sobre los escenarios la icónica artista travesti y presentadora de Canal YOU! garantiza humor inteligente y un poco de provocación. La sorpresa vendrá de la mano de la saxofonista Talli Gallart, una habitual del equipo de Alaska que, como actriz, ha participado en la gira de la exitosa obra de teatro Madre Amadísima.
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