Creatividad en Sagunt para visibilizar el Alzhéimer

Los usuarios del área de respiro de Afacam (Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer del Camp de Morvedre y Puçol) se han convertido en protagonistas de algunos de los cuadros más famosos de todos los tiempos.

La iniciativa, que se ha concretado en una exposición de unos 70 trabajos,"Somos historia del arte", que se podrán disfrutar en el centro cultural Mario Monreal de Sagunt hasta el 30 de mayo, son el resultado del taller de estimulación cognitiva que llevan a cabo en la unidad.

Se trata de una muestra llena de creatividad donde los usuarios son el rostro de obras muy conocidas, a través de un montaje fotográfico, con el que se pretende «dar visibilidad al Alzhéimer, a las personas que lo padecen y al trabajo que se realiza en la unidad».

Visitantes mirando la muestra / AFACAM

Interés

Este proyecto lleva meses gestándose en el taller con la connivencia de profesionales, usuarios y familias con un resultado que, por parte de Afacam se ha calificado de extraordinario, ya que el interés de esta exposición que nació en clave interna ha sido tanto que se ha llevado al centro cultural para un mayor visibilidad y concienciación sobre la enfermedad. Un paso que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt.