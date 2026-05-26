Sagunt: El Hospital enseña a padres de niños con enfermedades crónicas a actuar en caso de emergencia
Muestran qué hacer en caso de atragantamientos, crisis respiratorias, convulsiones o paradas cardiorrespiratorias
El nuevo curso de primeros auxilios del Hospital Universitario de Sagunt va dirigido, en especial, a los padres y madres de menores con enfermedades crónicas complejas. El objetivo es reforzar su preparación ante situaciones de emergencia y acompañarlos en el cuidado diario de sus hijos.
Esta iniciativa surge de una necesidad detectada por los profesionales sanitarios: muchas de estas familias conviven con situaciones clínicas que pueden requerir respuestas rápidas y seguras fuera del entorno hospitalario.
El curso ofrece: formación práctica y adaptada para actuar ante situaciones como atragantamientos, crisis respiratorias, convulsiones o paradas cardiorrespiratorias, circunstancias que generan una elevada carga emocional cuando se producen en el ámbito familiar.
Formación para ganar seguridad y confianza
Además de transmitir conocimientos técnicos, esta formación pretende aportar tranquilidad y confianza a las familias, facilitando herramientas que mejoren su capacidad de respuesta ante posibles urgencias. “Cuidar también es saber actuar”, ese es el mensaje que guía esta iniciativa, que se imparte por profesionales sanitarios especializados y con experiencia en el manejo de pacientes pediátricos complejos.
La formación también está orientada a ofrecer contenidos prácticos y fácilmente aplicables en el entorno cotidiano, favoreciendo que madres y padres puedan afrontar determinadas situaciones con mayor seguridad hasta la llegada de asistencia sanitaria cuando sea necesaria.
Desde el Hospital Universitario de Sagunt destacan que, este tipo de acciones, "forman parte de un modelo asistencial centrado en las personas, donde el acompañamiento y la formación de las familias desempeñan un papel esencial".
Herramientas para mejorar la vida
El aprendizaje y la prevención "se convierten, por tanto, en herramientas complementarias para mejorar la calidad de vida de los menores y de su entorno más cercano", afirman. Con esta iniciativa, añaden, "el Hospital Universitario de Sagunt refuerza su apuesta por una atención integral a la cronicidad pediátrica, y extiende el cuidado más allá del ámbito asistencial apoyando a las familias en el día a día de una situación especialmente exigente", apuntan.
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