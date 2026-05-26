'En moviment' favorece la inclusión social y la empleabilidad en Sagunt

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt desarrolla el proyecto 'En moviment, Itineraris d’Inclusió Social', financiado por el Programa Fondos Sociales Europeos Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, con el objetivo de promover la inclusión social y mejorar las capacidades personales y pre-laborales de personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, dirigida a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión Social y/o del Ingreso Mínimo Vital y a colectivos con dificultades de acceso al empleo, trabajará aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional, la autonomía personal, el autocuidado y las habilidades sociales.

Proyecto 'en moviment' / Ayuntamiento de Sagunt

Los módulos

El proyecto integra distintos módulos centrados en el ejercicio físico y el movimiento, la higiene y el cuidado de los espacios personales, así como la imagen, el cuidado personal y la salud emocional. Además, incorpora actividades de expresión artística y dinámicas grupales orientadas a reforzar la autoestima, la cohesión social y la empleabilidad.

'En moviment' se desarrollará entre mayo y diciembre, excepto agosto, con un total de 200 horas de intervención, y contará con la participación de unas 15 personas derivadas por el Departamento de Servicios Sociales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sagunt refuerza su compromiso con el acompañamiento integral y la inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad mediante recursos de proximidad y metodologías participativas.