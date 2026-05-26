'En moviment' favorece la inclusión social y la empleabilidad en Sagunt
Se trabajarán aspectos de bienestar físico y emocional, autonomía personal y cohesión social para reforzar la autoestima y la empleabilidad de los participantes
Patricia Granell
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt desarrolla el proyecto 'En moviment, Itineraris d’Inclusió Social', financiado por el Programa Fondos Sociales Europeos Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, con el objetivo de promover la inclusión social y mejorar las capacidades personales y pre-laborales de personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, dirigida a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión Social y/o del Ingreso Mínimo Vital y a colectivos con dificultades de acceso al empleo, trabajará aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional, la autonomía personal, el autocuidado y las habilidades sociales.
Los módulos
El proyecto integra distintos módulos centrados en el ejercicio físico y el movimiento, la higiene y el cuidado de los espacios personales, así como la imagen, el cuidado personal y la salud emocional. Además, incorpora actividades de expresión artística y dinámicas grupales orientadas a reforzar la autoestima, la cohesión social y la empleabilidad.
'En moviment' se desarrollará entre mayo y diciembre, excepto agosto, con un total de 200 horas de intervención, y contará con la participación de unas 15 personas derivadas por el Departamento de Servicios Sociales.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sagunt refuerza su compromiso con el acompañamiento integral y la inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad mediante recursos de proximidad y metodologías participativas.
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