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La huelga docente se intensificará en Morvedre una nueva manifestación

Un centenar de docentes ha acordado convocar una nueva movilización en la calles

Una pasada manifestación en Sagunt

Una pasada manifestación en Sagunt / Daniel Tortajada

Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

La huelga en el Camp de Morvedre no para. Esta mañana, tal y como avanzó Levante-EMV, se han llevado a cabo varios piquetes en varios centros educativos de la comarca. Se han realizado a las 7.45 horas, en caso de los IES de secundaria y formación profesional, y a las 8.55 horas, en los centros de primaria, como estaba previsto.

Además, ha tenido lugar una asamblea donde, según fuentes sindicales, han acudido cerca de un centenar de docentes del Camp de Morvedre con el objetivo de aclarar las nuevas acciones a realizar.

Nueva manifestación en el Port de Sagunt

En ella se ha acordado convocar una manifestación de toda la comunidad educativa, es decir, estudiantes, familias y profesorado. La movilización será el jueves 28 de mayo en el Triangulo Umbral del Port de Sagunt a las 18.30 horas para lo que se pretende conseguir el apoyo de la población en general.

Cartel Manifestación

Cartel Manifestación / Levante-EMV

Acuerdos

En paralelo, el President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar un acuerdo con los sindicatos docentes para poder poner fin a la huelga indefinida que empezó el pasado 11 de mayo. Por otro lado, ayer hubo un acuerdo con dos sindicatos (ANPE y CSIF) en relación al salario y el President ha asegurado que "se está trabajando bien".

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A pesar de eso, los demás sindicatos (STEPV, UGT y CCOO) siguen considerando la propuesta como "insuficiente". En estos momentos se están llevando a cabo las nuevas negociaciones.

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