Vigilancia ambiental en tiempo real para el mayor proyecto de regeneración de playas valencianas iniciado en Sagunt

Meses después de que Versemar iniciara el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto de regeneración de varias playas, entre ellas algunas del Camp de Morvedre, la actuación continúa en ejecución bajo un sistema de control ambiental en tiempo real.

El proyecto, impulsado por la Dirección General de la Costa y el Mar a través de la Demarcación de Costas de Valencia y ejecutado por la UTE Dredging International España y Rover Maritime, abarca más de 11 kilómetros del litoral valenciana con una inversión de cerca de 43 millones de euros.

Plano del proyecto. / Levante-EMV

La medida

Esta medida, iniciada en marzo, prevé que se ejecute durante, aproximadamente, cinco meses, y no durante doce como es habitual, al restaurarse tres playas de forma simultánea. Entre ellas las playas de Canet d’en Berenguer, Almardà, Corinto, Malvarrosa (Sagunt y Canet d’en Berenguer), El Perelló, Pouet, Les Palmeres (Sueca), Marenyet y l’Estany (Cullera).

La intervención consiste en la regeneración de la costa mediante el aporte masivo de sedimentos y medidas de mejora ambiental con el objetivo de recuperar los perfiles costeros y reforzar la estabilidad de las zonas afectadas. Para ello, com ha venido contando Levante-EMV, se prevé la extracción de arena de más de 3,24 millones de metros cúbicos de un yacimiento submarino situado frente a las costas de Sueca y Cullera mediante la draga de succión Bonny River, capaz de operar a profundidades superiores a los 80 metros. El material dragado se trasladará a las playas mediante un sistema combinado de tuberías flotantes, sumergidas y terrestres, como ya se ha hecho en la costa saguntina.

Dispositivos de vigilancia ambiental. / Levante-EMV

Cuál es el objetivo

Además de eso, en paralelo, la consultora castellonense Versemar ha creado el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por otra parte, su finalidad es controlar y minimizar los impactos ambientales como la alteración dísica del medio, la movilización de sedimentos, la turbidez y la calidad del agua así como proteger los hábitats, comunidades y especies sensibles y de interés presentes en las zonas de actuación.

El sistema se basa en la monitorización en continuo mediante boyas oceanográficas equipadas con sensores multiparamétricos que registran datos sobre la calidad fisicoquímica del agua y las corrientes. Esta información se transmite de forma remota en tiempo real mediante sistemas de alerta temprana, que permiten activar protocolos y medidas correctoras de forma automática.

Proyecto de regeneración de playas. / Levante-EMV

Qué pasará cuando termine

El PVA contempla, además, levantamientos topobatimétricos, campañas de muestreo de agua y sedimentos, cartografías bionómicas, seguimiento del estado de praderas de fanerógamas marinas, de comunidades terrestres, y controles arqueológicos. Tras la finalización de las obras, se realizarán controles periódicos y seguimiento a medio plazo para evaluar la recuperación de los ecosistemas costeros y la eficacia de las medidas ambientales aplicadas.

El responsable de Versemar, Alejo Muruaga, ha señalado que el proyecto supone "un reto técnico y ambiental de primer nivel. Nuestro papel es asegurar que una actuación de esta magnitud se desarrolle con las máximas garantías ambientales, combinando monitorización en continuo, análisis técnico y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier desviación".

Con la actuación aún en marcha, desde la firma explican que "el sistema se posiciona como un referente en la gestión ambiental del litoral, combinando ingeniería costera y protección del medio marino con sistemas de vigilancia avanzados".