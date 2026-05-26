Proponen colocar figuras 3D para pacificar el tráfico en Sagunt

Una nueva sala de estudio en algún chalé de la Gerencia; toldos vela en parques y patios; un velódromo; cambiadores de bebé en las dependencias municipales; un segundo Casal Jove en el Port o un parque infantil natural "tipo Hansel y Gretel". Estas son algunas de las últimas propuestas presentadas para los presupuestos participativos que Sagunt impulsa por tercer año consecutivo. Como en los dos anteriores, la reserva para las próximas cuentas municipales es de 500.000 euros, con un gasto máximo de 125.000 euros por proyecto.

Según recuerdan desde la concejalía de Participación Ciudadana, que dirige María Rubio, el plazo para presentar iniciativas se agota a finales de esta semana, cuando la pelota pasará al tejado del ayuntamiento para que sus técnicos hagan una criba de las propuestas, antes de someter las finalistas a la votación popular por vía telemática, a partir del 15 de septiembre, según los plazos marcados en la convocatoria.

Antes de afrontar la recta final, la recolecta de proyectos supera los 90, entre los que gustan más la conexión de la red ciclopeatonal con Canet d'en Berenguer a la altura del barrio de San José; la iluminación, incluso con badenes reflectantes, del tramo de la calle Cisne entre el camping de la Malvarrosa y las Casas de Queralt; así como las fuentes de la vida. Este podio de favoritos se desprende de la interacción de los participantes, que no es vinculante en esta primera fase.

Nueva sala de estudio

Más allá de estos apoyos, algunas ideas resultan especialmente originales y justifican con mucho detalle su necesidad. Es el caso de la nueva sala de estudio en el Port, que respondería a las "distintas problemáticas" que rodean su actual ubicación en el Centro Cívico. Como usuaria de la biblioteca "a lo largo de muchos años", esta vecina admite su "frustración" por la dificultad para tener un "absoluto silencio", que incluso le ha llevado a migrar a Canet. La "tranquilidad" que rodea a la Gerencia permitiría superar estos contratiempos, según la propuesta.

Imagen que acompaña a la propuesta de los 'pequeños guardianes'. / Levante-EMV

En esta categoría de destacados también se podría incluir la instalación de figuras 3D como 'pequeños guardianes' en las inmediaciones de los pasos de cebra de colegios e institutos. Según su impulsor, este método se aplica con éxito en varias ciudades españolas y europeas, donde estos muñecos de plástico duro o resina resistente, de colores vivos y con bandas reflectantes han conseguido que los conductores reduzcan la velocidad cuando se los encuentran.

Mayores de 16 años

Desde el Ayuntamiento de Sagunt han querido recordar algunas particularidades de esta convocatoria, como la participación abierta de todas las personas mayores de 16 años, empadronados en Sagunt antes del 15 de marzo, que podrán presentar un máximo de tres. También están invitadas a plantear sus propuestas las organizaciones que estén dadas de alta en el registro municipal de asociaciones.

Entre las propuestas destacan una nueva sala de estudio o unas figuras 3D para pacificar el tráfico

Estas fuentes puntualizan que los proyectos presentados no pueden ser programas culturales o festivos, ni servicios de limpieza, contratación de personal o subvenciones, sino actuaciones que pueda construir o comprar el ayuntamiento, que sean perdurables, como equipamientos, infraestructuras o mejora de los espacios urbanos de competencia municipal, que redunden en la calidad de vida de la ciudadanía, al tiempo que están enfocados en el bien común, la solidaridad y la convivencia, teniendo en cuenta las necesidades de los barrios.

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Democracia directa

Como apostillan desde el ayuntamiento, la convocatoria de esta tercera edición de los presupuestos participativos parte del compromiso municipal de "incrementar la colaboración y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión de la ciudad. Este proceso aproxima a vecinos y vecinas la gestión pública, al tiempo que constituye un instrumento de democracia directa que permite a la ciudadanía saguntina involucrarse en la toma de decisiones respecto a una parte del presupuesto municipal".