El viaje a Toledo para mayores desde Sagunt, de nuevo en la diana

Los viajes a Toledo para personas mayores financiados en parte con fondos del Ayuntamiento de Sagunt vuelven a generar polémica. El concejal de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González, ha respondido con dureza a las declaraciones de la concejala de Bienestar Social, Nuria Carbó realizaba a Levante-EMV, en las que esta afirmaba que "se ha contestado a todo lo que nos han preguntado, pero además, se ha explicado en la comisión. No hay nada irregular". Respuesta que la edil realizaba después que desde IP denunciaran que "el PSOE no responde absolutamente nada", tras pedir explicaciones solicitando informes técnicos y jurídicos que justificaran la participación de concejales del gobierno en el viaje a cargo de fondos públicos.

Después de que el consistorio haya hecho ya un viaje de este tipo y haya programado otro invirtiendo en ambos 120.000 euros, González insiste que "la concejala falta a la verdad de forma flagrante. Es radicalmente falso que se nos haya dado una respuesta clara". "Lo que este grupo tiene en la mano es la Resolución de Alcaldía nº 5005, donde se nos deniega formalmente el informe que debería justificar lo injustificable, la presencia de concejales del PSOE en esos viajes. No responden, se esconden tras la firma del alcalde para bloquear nuestra labor de fiscalización y no nos entregan ningún informe porque nadie puede firmar la legalidad de que Nuria Carbó o Raúl Palmero viajen con una subvención concedida a una asociación privada". El edil de la formación porteña, recuerda que "en la foto de uno de los viajes a Toledo aparecen Palmero y Nuria, concejales del PSOE, que no tienen 65 años".

Manuel González en el pleno / Daniel Tortajada

Plazas de cortesía

Entre otros puntos, desde IP también quieren contestar a la aseveración que se dio desde el gobierno de que se trataban de plazas de cortesía. Para los segregacionistas, "el uso de plazas de cortesía por parte de miembros del equipo de gobierno no es una práctica ética y administrativamente inaceptable. Si la agencia de viajes ofrece extras o plazas gratuitas como consecuencia de un contrato de 60.000 euros de dinero público en la primera fase y de otros 60.000 en la segunda, ese beneficio debe ser para los mayores de 65 años a los que va destinado el viaje, tal y como recogen las bases de la subvención. El equipo de gobierno está utilizando una subvención social para hacer campaña, consiguiendo que sus concejales viajen gratis bajo el pretexto de un servicio de atención con el que ya cuenta el viaje".

González añade que "la resolución enviada a IP pretende derivar cualquier explicación a la justificación final de la subvención. Es una estrategia de manual: quieren que el escándalo muera en un cajón y que los vecinos se olviden de quién pagó el viaje de los concejales. Dicen que responden en las comisiones, algo absolutamente falso, pero cuando pedimos los documentos por escrito, nos cierran la puerta", critica el concejal.

Cartel anunciador del viaje / LEVANTE-EMV

IP hasta el final

El concejal de IP ha dejado claro que su formación llegará hasta el final para aclarar este uso de fondos públicos. "Que no se equivoquen: en Iniciativa Porteña no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se confunden las instituciones con una agencia de viajes particular. Los 120.000 euros no están destinados para que los políticos del equipo de gobierno se vayan de acompañantes a realizar campana para el PSOE con todos los gastos pagados con dinero público", terminaba el edil.