Vuelven con fuerza las fiestas del barrio Sants de la Pedra de Sagunt

La Asociación Cultural Festes Avda. Sants de la Pedra i Adjacents ha presentado hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento su programación para las fiestas del barrio Sants de la Pedra, que se celebrarán del 5 al 14 de junio. La variada programación cuenta con la subvención de la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular.

El presidente de la Asociación Cultural Festes Avda. Sants de la Pedra i Adjacents, Sergio Gallego, ha detallado la programación completa de las fiestas.

Actividades

El primer fin de semana de junio comenzarán las fiestas, concretamente el viernes 5, con una cena de sobaquillo para todo el vecindario y música remember por la noche. La recaudación del evento será en beneficio de la asociación Pablito El Guerrero, según ha declarado Sergio Gallego.

Luego, el sábado 6 de junio habrá un traslado de trashumancia a las 12 horas y, por la tarde y por la noche habrá toros de las ganaderías Álvaro Núñez y Guillamón. Para el domingo 7 se ha programado una mañana taurina de 10 a 14 horas, y otra tarde de toros de 17:30 a 22 horas. Las ganaderías serán Enrique Domínguez y La Paloma.

Sants de la Pedra / Ayuntamiento de Sagunt

Más actividades

El siguiente fin de semana, el día 12 a las 18 horas empezarán los concursos de bolot y parchís, para los que habrá que aportar un 1 kilo de alimentos no perecederos. Por la noche, habrá cena tradicional de olla y discomóvil. Para el sábado 13 se ha preparado un duelo de charangas a las 19 horas entre la Ni pa ti ni pa mi y la No Se Que No Se Cuantos. Para cenar habrá concurso de paellas y actuará la orquesta People Band. Por último, el 14 de junio cuenta con una variada programación infantil durante toda la tarde, que acabará con las finales de bolot y parchís y la entrega de trofeos.

En la presentación de esta programación festiva han estado presentes la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la Asociación Cultural Festes Avda. Sants de la Pedra i Adjacents, Sergio Gallego; y otros miembros de la asociación.

Patricia Sánchez, ha resaltado el apoyo de su concejalía a las fiestas populares que se celebran en la ciudad y, sobre estas fiestas en particular, ha asegurado que “tienen muy buena acogida”. Asimismo, ha señalado que mediante la subvención municipal que tramita su departamento “hemos podido fortalecer un poco más la programación”.