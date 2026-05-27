Así es la Corte de Honor de las Falleras Mayores de Morvedre 2027

Apenas unos días después de la elección de las nuevas Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) para este nuevo ejercicio 2026-2027, la entidad ya ha dado a conocer el nombre de las seis niñas y seis mujeres que formarán parte de las Cortes de Honor que acompañarán durante todo su reinado a Empar Ríos Sánchez-Mellado y la pequeña María Pozuelo Martín.

Corte de honor infantil

La máxima representante infantil de la fiesta josefina de 2027, que pertenece a la falla El Romano, estará acompañada por dos niñas con las que ha coincidido este 2026 como Falleras Mayores de sus comisiones como es el caso de Carmen Verdugo Adrián de la falla Luis Cendoya y Zoe Bautista Muñoz de la comisión Doctos Palos.

Carmen, Zoe y Valeria / Levante-EMV

También formarán parte de la Corte de Honor Infantil: Valeria Checa Safont de la falla Plaza del Sol, aunque fue Fallera Mayor Infantil de El Palleter en 2025, Lucía Llovera Soriano de La Victoria, Laura Antoni Navalón de la comisión El Mercat, y Blanca Sánchez Merlos también de Doctor Palos, ambas también fueron Falleras Mayores Infantiles de sus fallas en 2025.

Lucía, Laura y Blanca / Levante-EMV

Corte de honor mayor

Por su parte, la Fallera Mayor de la FJFS 2027 también estará acompañada por dos mujeres con las que compartió su año como representante de la falla El Palleter en 2025; se trata de Arantxa Matíes Donaire de la comisión La Palmera y Lucía Corbatón Moreno de Churruca-Hispanitat.

Arantxa, Lucía y María / Levante-EMV

La Corte de Honor adulta la completan María Piquer Vilar de El Palleter, Ariadna Méndez Argudo de la comisión La Victoria, de la que ha sido su Fallera Mayor este 2026, Carolina Romeu Zorio de El Romano y Cristina Alcaide Peris de la falla La Palmereta.

Ariadna, Carolina y Cristina / Levante-EMV

Su primera toma de contacto será este próximo sábado, 30 de mayo, fecha en la que se celebrará el acto de nominación tanto de las Falleras Mayores como de las Cortes de Honor 2027, un evento que estará presidido por las actuales máximas representantes de la FJFS, Ana Martínez Llopis y Noa Barea Encinas. Este primer acto oficial tendrá lugar, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt.