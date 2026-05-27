El autor del Premio Nacional de Narrativa 2025 presenta su obra en Sagunt

Uno de los autores más destacados del panorama literario y periodístico actual, el premiado escritor y periodista Paco Cerdà, participa este miércoles en Sagunt en una nueva sesión del ciclo 'Diàlegs de llibres'.

El autor, galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2025, presentará su obra “Presentes” este miércoles a las 19.00 horas en la Casa de Cultura del Port de Sagunt. La obra combina a la perfección memoria, reflexión y una mirada crítica sobre la historia reciente, consolidando a Cerdà como una de las voces más relevantes de la narrativa contemporánea en Españ. Lo hace describiendo la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial; una obra donde transforma acontecimientos reales en literatura de gran profundidad humana y social.

La cita, indispensable para cualquier persona que tenga interés por la lectura, se enmarca dentro del ciclo “Diàlegs de Llibres”, una iniciativa impulsada por los departamentos de Cultura y Bibliotecas para acercar a la ciudadanía a autores y autoras de referencia, fomentando el diálogo en torno a la literatura y el pensamiento contemporáneo.

Desde la organización han destacado la importancia de contar con la presencia de un autor de la trayectoria y reconocimiento de Paco Cerdà, en un encuentro que permitirá al público conocer de primera mano el proceso creativo y las reflexiones que atraviesan su última publicación.