Benifairó de les Valls llena el verano de cultura con todo tipo de propuestas

Benifairó de les Valls dará la bienvenida al verano con una nueva edición de “Divendres de Música”, un certamen cultural que se llevará a cabo en la Casa Sánchez Coello y que combinará música, teatro y actividades familiares durante varias jornadas del mes de junio y julio.

La programación arrancará el 12 de junio a las 19 horas con “Party Kids”, una propuesta innovadora incorporada este año y dirigida especialmente a los más pequeños del pueblo. La actividad combinará juegos, baile, humor y música de diferentes épocas para crear una experiencia participativa y divertida para toda la familia.

El ciclo continuará el 19 de junio a las 23 horas con el acústico de Novembre Elèctric, grupo valenciano de pop-rock en valenciano conocido por sus letras íntimas y poéticas y por un sonido delicado y emotivo con influencias contemporáneas.

Cartel Divendres de Música / Ayuntamiento de Benifairó de les Valls

Otras actividades

La programación incluirá también otras disciplinas artísticas como el teatro. Así, el 26 de junio a las 23 horas llegará “Quin gust fan les Llàgrimes”, un teatro musicalizado de Simó Micó con Toni Cruz a la guitarra, que presenta un viaje emocional sobre el desarraigo, la memoria y las fracturas del alma.

Fin del certamen

Finalmente, el certamen se clausurará el 3 de julio a las 23 horas con “Poetes de la Terra”, un espectáculo musical basado en poemas de destacados autores valencianos como Lluís Guarner, Vicent Andrés Estellés, Maria Ibars, Miquel Peris i Segarra y Maria Beneyto. El compositor Enric Murillo ha convertido estos versos en canciones para difundir y poner en valor la poesía en lengua valenciana. El espectáculo contará con las voces de Ina Martí y Aitana Ferrer, el Magenti-Murillo Brass Trio y el propio Enric Murillo al piano.

La concejala de Cultura, Adela Alba, ha destacado que esta nueva edición de “Divendres de Música” refleja la "apuesta de Benifairó de les Valls por una cultura accesible, diversa y de calidad. Hemos preparado una programación pensada para todos los públicos que combina música, teatro y actividades familiares en un entorno tan especial como la Casa Sánchez Coello. Además, continuamos dando apoyo a los artistas valencianos y a las propuestas que ponen en valor nuestra lengua y nuestra identidad cultural.