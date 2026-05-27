Este tirador saguntino se prepara para el Campeonato de Europa
Comeche aspira a llegar en "óptimas condiciones" tras recientes éxitos en competiciones nacionales y autonómicas
El deportista saguntino, Antonio Comeche, continúa consolidando su trayectoria deportiva en la modalidad de Recorridos de Tiro (IPSC), tanto en ámbito autonómico como nacional e internacional.
Con la vista puesta en el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en Hungría durante la primera quincena de junio, el tirador afronta las últimas competiciones de preparación buscando llegar "en las mejores condiciones tanto físicas como técnicas" para afrontar esta disciplina que "combina rapidez, precisión, manejo del arma, tiro práctico, táctica y capacidad de decisión sobre los objetivos a abatir".
En cuanto al material deportivo, después de algunas modificaciones en los dos últimos años, asegura haber dado con el "okay definitivo" con las nuevas adquisiciones, algo que ya se está reflejando en los últimos eventos.
Campeonato Nacional
Comeche se trasladó hasta Galicia para disputar la 3ª Fase Nacional puntuable para el ranking español. Pese a ello, consiguió proclamarse subcampeón de su categoría y finalizar en una meritoria undécima posición.
Tan solo una semana después, en Alicante, participó en la 4ª Fase Valenciana clasificatoria para formar parte de la selección del equipo que representará a la Comunitat Valenciana en el próximo Campeonato de España. Allí logró una victoria absoluta, imponiéndose también en su categoría y dejando prácticamente asegurada su presencia en el equipo valenciano a falta de dos pruebas clasificatorias.
Europeo
La preparación hacia el Europeo concluirá el próximo fin de semana en el Campo de Tiro de Llíria, donde disputará una de competición del propio Club organizador.
Además, el deportista afronta esta recta final con "una motivación especial" después de que su nombre haya vuelto a aparecer recientemente publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana como Deportista de Élite, reconocimiento obtenido gracias a los resultados de la temporada 2025.
El deportista ha querido agradecer, además, el apoyo recibido por diferentes empresas y entidades de Sagunt que han contribuido a hacer posible su continuidad en la competición autonómica, nacional e internacional.
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