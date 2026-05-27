Honores para festejar el regreso del Fertiberia BM Puerto a la liga Asobal

El Fertiberia BM Puerto Sagunto ha sido recibido con honores en el Ayuntamiento de Sagunt para festejar su regreso a lo grande a la máxima categoría del balonmano nacional, la Liga Nexus Energía Asobal.

Esta gesta llegó en casa tras una peleada victoria ante uno de sus mayores rivales, la Fundación Agustinos Alicante. Además, ha sido posible dos años después del descenso en una temporada muy especial, dado que el club celebra su 75 aniversario.

En la recepción, que ha tenido lugar en el salón de plenos municipal, el alcalde lo ha calificado como "un triunfo colectivo" con el que han conseguido poner a Sagunto en el mapa. Como ha apuntado Darío Moreno, "hay que encarar la nueva temporada con un ánimo renovado, debéis ser ambiciosos y tener la mente fijada en el próximo objetivo. Nos habéis hecho soñar y hemos cumplido el sueño. Así que ahora toca seguir soñando a lo grande”.

Ante otros ediles, jugadores y representantes del club, Moreno ha reafirmado el compromiso del consistorio con la entidad: "Independientemente de la fuerza política que haya gobernado en el municipio, el Ayuntamiento de Sagunto nunca ha dejado tirado al Fertiberia BM Puerto Sagunto. Y vamos a superar juntos todos los requisitos que se establezcan para materializar el ascenso a la Liga Asobal, aunque también necesitamos que otras administraciones públicas apuesten por este club”. A esto le ha sumado un llamamiento a la ciudadanía: "Necesitamos tener un nuevo récord de socios con el que se demuestre que la ciudad está volcada con este club".

Apelar a la responsabilidad

Además de agradecer el apoyo incondicional del ayuntamiento, el presidente del Fertiberia BM Puerto Sagunto, Carlos Argente, ha apelado a la responsabilidad de las administraciones públicas valencianas para cumplir los requisitos económicos necesarios para validar el ascenso. "Esta directiva entró para estar donde hoy está y para llegar a Europa, pero primero tenemos que consolidarnos en la Liga Asobal", ha añadido Carlos Argente.

El capitán Diego Olba se ha mostrado muy agradecido por el homenaje municipal y ha dedicado el ascenso logrado a la ciudad mientras el entrenador, Sergio Mallo, se ha acordado de todas las personas que les han ayudado a conseguir este hito deportivo con el que se sitúan en la máxima categoría del balonmano nacional.