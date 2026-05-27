Lo mejor de la lucha nacional se cita en Sagunt

La celebración de España de Luchas Olímpicas y disciplinas de playa voleverá a situar a Sagunt en el mapa nacional del deporte este fin de semana. Se trata de una de las citas más destacadas del calendario oficial de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas (Feloda). El evento reunirá a, aproximadamente, 400 deportistas, además de entrenadores, árbitros, delegados y representantes federativos procedentes de, al menos, trece selecciones autonómicas.

La competición, que se desarrollará entre los días 29 y 31 de mayo, convertirá a Sagunt en un punto de encuentro del más alto nivel de este deporte, coincidiendo además con la celebración del 75.º aniversario del Club de Lluita Camp de Morvedre y de la práctica de la lucha en el municipio.

Horarios

Las eliminatorias comenzarán a las 9.30 horas el 30 de mayo, en el pabellón del Port de Sagunt. Está previsto que las semifinales y repescas se celebren a partir de las 16.00 horas y las finales desde las 19.30 horas. Por otro lado, las modalidades de lucha playa y sambo playa se disputarán el domingo 31 de mayo en la zona del pantalán en la playa de Port de Sagunt. El sambo playa se celebrará entre las 9.30 y las 11.00 horas y la lucha playa entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Un momento de la presentación. / Ayuntamiento de Sagunt

Este campeonato constituye el evento nacional más importante que organiza anualmente la Feloda y reunirá a deportistas destacados del panorama estatal, entre ellos la subcampeona de Europa y tercera del mundo sub-23 Carla Jaume y la actual campeona de España sénior del Club de Lluita Camp de Morvedre, Pau Gimeno.

La lucha playa mantiene una estrecha vinculación con Sagunt, donde el Club de Lluita Camp de Morvedre organiza desde hace más de una década competiciones autonómicas y nacionales. Además, deportistas del club han logrado importantes éxitos internacionales, como el Campeonato de Europa sub-17 de lucha playa de 2023, en el que Pau Gimeno se proclamó campeona de Europa.

Una competición del Club de lucha Morvedre. / Club de lluita Morvedre

Cómo verlo

El club cuenta además con una amplia experiencia organizativa en este ámbito deportivo, habiendo acogido nuestra ciudad anteriormente diferentes campeonatos de España de luchas olímpicas, grappling y sambo. Todos los campeonatos podrán seguirse en directo mediante retransmisión por streaming a través de distintas plataformas.