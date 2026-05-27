Los grandes retos de la cirugía actual se debaten en el Hospital de Sagunt

Un espacio de encuentro, de actualización científica e intercambio de conocimiento entre profesionales del ámbito quirúrigico. Así es la Jornada de Cirugía General del Hospital de Sagunt que este año celebró su 39ª edición.

La jornada, organizada por el Servicio de Cirugía del departamento, reunió a más de un centenar de profesionales de medicina y enfermería procedentes de distintos centros sanitarios de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades autónomas.

Entre los hospitales participantes estuvieron el Hospital La Fe, el Hospital General de Castellón, el Hospital de Vinaròs, el Hospital de Gandia, el Hospital de Dénia, el Hospital de Elda y el Hospital Obispo Polanco de Teruel. La inauguración corrió a cargo de la gerente del Departamento de Salud de Sagunt, Ana Peiró.

Debate sobre controversias y escenarios de alta complejidad

El programa científico se estructuró en dos mesas redondas y una conferencia magistral centradas en cuestiones de actualidad clínica y en situaciones de especial complejidad quirúrgica. La primera mesa, dedicada a las controversias en la cirugía del cáncer colorrectal, reunió a especialistas con amplia experiencia en este ámbito.

Participaron el doctor García Armengol, del Centro Europeo de Cirugía Colorrectal; la doctora Millán, del Hospital Clínico Universitario de València; y el doctor García Flórez, del Hospital Universitario Central de Asturias.

Jornada cirugía Sagunt / Levante-EMV

La sesión estuvo moderada por la jefa de sección del Servicio de Cirugía del Hospital de Sagunt, Amparo Solana.

Segunda mesa

La segunda mesa, bajo el título Hemorragia masiva: la peor pesadilla del cirujano, estuvo dirigida y moderada por el cirujano del Hospital de Sagunt Rodolfo Rodríguez.

Durante esta sesión se abordaron distintos escenarios clínicos relacionados con el manejo de situaciones críticas y de alta exigencia asistencial, favoreciendo un debate dinámico entre especialistas.

Participaron como ponentes José Noguera, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Teruel; Juan José Arroyo, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Dénia; B. Flor, jefe de sección del Hospital La Fe; y Elena Parreño, médica intensivista del Hospital de Sagunt.

III Jornada Cirugía / Levante-EMV

Una conferencia magistral

La jornada concluyó con una conferencia magistral impartida por Joan Sancho Insenser, profesor titular de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo el título 'Microcarcinoma papilar de tiroides: ¿oportunidad para el paciente o sobretratamiento?'.

Este encuentro mantiene su vocación de servir como espacio de actualización y puesta en común de avances quirúrgicos dirigido a profesionales clínicos de la Comunitat Valenciana y de territorios próximos. Como en ediciones anteriores, el cartel anunciador de la jornada fue diseñado por la cirujana del Departamento de Salud de Sagunt, escritora e ilustradora Sandra Díaz, una iniciativa que aporta un componente artístico e identitario propio a esta cita científica consolidada.