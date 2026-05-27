El mercado inmobiliario ignora la "joya de la corona" de Sagunt

Los varios años que le han costado al Ayuntamiento de Sagunt sacar a la venta la "joya de la corona" de su patrimonio enajenable se han saldado con un primer resultado decepcionante. Y es que el procedimiento para la venta de 9.100 metros cuadrados en segunda línea de la playa del Port, conocidos como el solar de los Aliaga por sus anteriores propietarios, no ha recibido ninguna oferta sobre un precio de 2,8 millones de euros, según certificó recientemente la mesa municipal de contratación.

Daniel Tortajada

Pendiente de decidir el siguiente paso, el gobierno local ya ha declarado desierto este procedimiento, en el que también se ofreció, en un lote separado, un solar industrial de algo menos de 1.500 metros cuadrados por cerca de 250.000 euros. Tampoco ha despertado interés entre los potenciales compradores.

Expropiación

En el caso de los terrenos situados detrás de Ciudadmar, las sucesivas corporaciones desde que, en 2013, un juzgado obligó al ayuntamiento a su expropiación por 3,8 millones de euros, más intereses, han reconocido el potencial urbanístico del inmueble, que forma parte de una parcela que se extiende en total por encima de los 12.000 metros cuadrados.

Después de múltiples peripecias administrativas, incluidas unas modificaciones urbanísticas impulsadas por el consistorio para elevar la capacidad del conjunto de la parcela hasta las 280 viviendas, la subasta no ha reportado los resultados esperados en su objetivo por cubrir una parte de la financiación de las inversiones programadas para este año. Por esta vía, las previsiones de las cuentas municipales contemplan unos ingresos de casi 4,2 millones de euros, pero al final del primer trimestre seguían a cero.

Burbuja inmobiliaria

Con una rebaja como solución más evidente para despertar mayor interés, el solar de los Aliaga se mantiene como la propiedad municipal susceptible de venderse con una tasación más alta, aunque se ha devaluado. Antes de la última tasación, la anterior referencia se remontaba a la primavera de 2009, con el estadillo de la burbuja inmobiliaria en plena ebullición, cuando el jurado provincial de expropiación lo valoró en poco más de 3,8 millones de euros.

Otro inmueble que el ayuntamiento conserva, pese a sus intentos de venderlo, está ubicado en la calle Giuseppe Verdi, junto a la rotonda de la iglesia de Jesús Obrero. En este caso, las tentativas han sido numerosas, desde una primera subasta con un precio de salida de casi 2 millones de euros hasta el reciente ofrecimiento a través de un procedimiento sin publicidad, que tampoco recibió ofertas. La última tasación sobre este solar con capacidad para 85 viviendas de protección pública había rebajado su valor hasta los 975.000 euros.

47 viviendas

Más solares jugosos, aunque también sometidos a infructuosos procedimientos de venta, se sitúan en el sector de la Pinaeta, concretamente en el número 1 de la calle Gerardo Diego. Se trata de dos solares contiguos, que suman más de 3.100 metros cuadrados con la posibilidad de construir 47 viviendas hasta un máximo de cinco alturas. La tasación por este suelo llegó a superar los 1,3 millones de euros, aunque la última convocatoria salió por poco más de 925.000 euros.

Tendencia

Pese a que estos antecedentes no son muy halagüeños, el gobierno municipal puede aferrarse a la tendencia al alza en el interés por sus procedimientos de subasta. Buena muestra es que entre los dos últimos años, esta vía de ingresos ha reportado al consistorio algo menos de 2,4 millones de euros, una cantidad que no había alcanzado con la enajenación de inmuebles en el conjunto de los 15 ejercicios anteriores, concretamente entre 2009 y 2023.