El reciclaje de cartón y papel le vale a Sagunt una distinción nacional

Las asociaciones españolas de fabricantes (Aspapel) y de recicladores-recuperadores (Repacar) de pasta, papel y cartón han distinguido al Ayuntamiento de Sagunt con su premio Pajaritas Azules. En el X aniversario de estos galardones, el alcalde, Darío Moreno, fue el encargado de recogerlo y dedicárselo "al trabajo colectivo de la ciudad y al compromiso de la ciudadanía con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente".

Los casi 400 contenedores específicos para papel y cartón con los que cuenta el término municipal, la frecuencia diaria en su recogida, el fomento de hábitos responsables de reciclaje y, en definitiva, la excelencia en la gestión selectiva como impulso de la economía circular le han valido al consistorio este reconocimiento, que se hizo público durante el acto celebrado en el auditorio El Beatriz de Madrid.

Sostenibilidad

Galardonadas en la última edición de Pajaritas Azules. / SAG

En este contexto, Moreno añade que una de las prioridades del gobierno local que preside es "seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible". Fuentes de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), encargada de este servicio, añaden que, "con esta distinción, Sagunto refuerza su posicionamiento como municipio comprometido con las políticas medioambientales y la transición hacia modelos más sostenibles y responsables".

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Concienciación

Estas mismas fuentes detallan que Pajaritas Azules es un programa anual de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en la recogida selectiva de papel y cartón, que reconoce a los ayuntamientos que destacan por la calidad de este servicio, evaluando aspectos como la eficiencia, las campañas de concienciación ciudadana y el compromiso con la mejora continua.