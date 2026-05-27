Sagunt reconoce a su talentosa promesa del fútbol femenino

El Ayuntamiento de Sagunt ha reconocido a la joven futbolista Suhaila Pérez por su destacado papel en el equipo de la selección valenciana durante el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-12. La deportista porteña también compite en el Alevín C femenino del Levante UD, equipo con el que ha ganado en el Grupo 10 de la Segona FFCV Alevín de segundo año, una liga formada por equipos masculinos

En relación al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-12 disputado entre el 1 y el 3 de mayo en Benidorm, la selección valenciana consiguió llegar hasta semifinales. En esta fase de la competición el equipo en el que juega Suhaila Pérez fue derrotado en la tanda de penaltis frente a la selección vasca. Cabe destacar que esta joven deportista ha participado recientemente en el Campeonato de España, siendo una de las capitanas y de las jugadoras clave del equipo.

Sus inicios

La primera experiencia de Suhaila Pérez en el fútbol federado tuvo lugar en la temporada 2021-2022 con el Biensa CF. Tras disputar su primer partido oficial con este equipo, el Levante UD se interesó en incorporar a esta joven deportista para la siguiente temporada a la cantera granota.

Suhaila y sus familiares en la recepción del Ayuntamiento / Ayuntamiento de Sagunt

La recepción

La recepción tuvo lugar en el salón de plenos con la participación del alcalde, Darío Moreno; y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, familiares y técnicos municipales.

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes ha recordado que Sagunt cuenta con grandes mujeres futbolistas que se han convertido en pioneras de la presencia femenina en este deporte: "A tu temprana edad ya eres una referente para que muchas niñas vean en ti un ejemplo a seguir para la práctica del fútbol en esta ciudad". Javier Timón ha añadido que al talento deportivo de Suhaila Pérez se le suman las ganas de seguir creciendo como futbolista y al apoyo de su entorno: "El cuerpo técnico y las familias son una parte muy importante que favorece de una manera fundamental el desarrollo de las deportistas posibilitando alcanzar la excelencia deportiva".