Semana Santa de Sagunt: Cofrades proinclusión de las mujeres lanzan una propuesta para adaptar los estatutos a la legalidad
Integrantes del colectivo que promueve la entrada de mujeres lo plantearon a la directiva en una reunión restringida a miembros de la entidad
La apuesta por lograr desde el diálogo una Semana Santa en Sagunt donde las mujeres puedan tener una participación activa en los actos no se detiene. Después de la votación del pasado marzo que volvió a rechazar la entrada de mujeres y desató una polémica a nivel nacional, no solo hay entidades como el Consell Valencià de Cultura que se han pronunciado a favor de eliminar ese veto, como informó Levante-EMV. También un grupo de cofrades que defienden esta opción y pertenecen al colectivo Semana Santa Inclusiva ha presentado a la directiva una propuesta de reforma de los estatutos de la Sang, la entidad que organiza la celebración desde hace más de 500 años.
Planteada como un “anteproyecto para la reforma de los estatutos”, la iniciativa no llega a citar explícitamente la incorporación de mujeres pero sí plantea como objetivo el "adaptar la entidad a la legalidad vigente, con el permiso y supervisión del prior", dicen en relación al párroco de la iglesia de Santa María, Ricardo Estrems.
En concreto, aboga por utilizar los estatutos tipo publicados por el Obispado de Valencia en 2019, "asegurándose la adaptación a las normas civiles y católicas, permitiendo que la cofradía sea erigida canónicamente e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. (Trámites necesarios para adquirir personalidad jurídica)".
Reunión sin mujeres
Este paso, a su juicio, permitiría eliminar el actual veto a la participación de mujeres y facilitar la participación femenina dentro de la cofradía, tal y como expusieron en una reciente reunión mantenida por un grupo de cofrades con la directiva pues, según explican desde Semana Santa Inclusiva, esta última "no se quiso reunir con el colectivo sino con cofrades que forman parte del colectivo y, por supuesto, ninguna mujer".
Este encuentro de unas dos horas se celebró en presencia del prior y transcurrió "de forma distendida", según apuntan desde el colectivo, pues de momento ha sido imposible recoger la opinión de la directiva pese a los intentos de Levante-EMV.
En la propuesta se plantearon también otros aspectos. Uno de ellos fue el mantener los estatutos actuales como reglamento de régimen interno "en todo lo que no contradigan a la ley y a los estatutos". Pero se fue más allá. Por un lado, se defendió "recoger los estatutos actuales junto con las normas sobre vestimenta y orden procesional, con una estructura clara y ordenada". Pero también, "aprovechar la oportunidad para regular o modificar aspectos que requieren una revisión o actualización, incluyendo acuerdos que han sido aprobados en Junta General pero no recogen los estatutos".
Cómo ponerlo en práctica
La propuesta contempla avanzar en esa dirección en varios tiempos. Primero, proponen que la junta directiva anunciase públicamente el inicio de la reforma y abriera un periodo de exposición pública de un mes a través de la web a través de la web, donde quedaran expuestos los Estatutos y su Reglamento.
Posteriormente, que habilitara un plazo de tres meses para la presentación de alegaciones y propuestas por parte de los cofrades. Finalmente, plantean que la directiva pueda difundir también en la web esos posibles cambios y que someta a votación los nuevos estatutos en una junta extraordinaria sin intervenciones previas «porque ya han sido debatidos y analizados en el periodo de alegaciones», sostienen. Tras esto, consideran que solo quedaría lograr su ratificación por parte del Obispado y su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
Oportunidad para revisar cuestiones organizativas
La propuesta de actualizar los estatutos de La Sang presentada a modo de borrador por varios miembros del colectivo Semana Santa Inclusiva aboga por "aprovechar" la actualización para "regular o modificar aspectos que requieren una revisión o actualización, incluyendo acuerdos que han sido aprobados en Junta General pero no recogen los estatutos". Esto afecta a otras cuestiones relacionadas con la celebración que nada tienen que ver con abrir la puerta a la participación de mujeres. Una de ellas es su idea de promover "una regulación clara de los años de la Fiesta" y ponen "a modo de ejemplo" que la lista "oficiosa" de mayoralías apuntadas podría aprobarse anualmente en la junta general; número mínimo de apuntados, número mínimo al faltar 10-5 años para hacer la fiesta…; un pre-clavario/representante apuntado por mayoralía, cobrar una fianza; que los cambios, fusiones o supresiones de mayoralías o de clavarios sean propuestos y aprobados en junta con la suficiente antelación".
A esto se le añade una apuesta por regular otros aspectos, como la formación pastoral de las mayoralías, las acciones de caridad de estas últimas y los regalos que hacen a la Cofradía, así como los actos públicos en las que participan a lo largo del año, como las Cruces o las fiestas de los Santos Patronos.
Asimismo, se propone reforzar las competencias de la directiva, arregladores y la Mayoralía del año para introducir cambios organizativos puntuales en cuestiones relativas por ejemplo a horarios o recorridos, así como regular la domiciliación de cuotas y "la pérdida de derechos de voz y voto".
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