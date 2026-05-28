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Así se celebra el Día Mundial del Comercio Justo en Sagunt

La Tenda de Tot el Món impulsa una jornada para acercar los valores del comercio justo y el consumo responsable

Una pasada feria del comercio justo

Una pasada feria del comercio justo / Tania Castro

Albert Vidal

Sagunt

El Día Mundial del Comercio Justo se conmemorará mañana, viernes 29 de mayo en Sagunt con una jornada festiva y reivindicativa organizada por La Tenda de Tot el Món, en colaboración con la Coordinadora Valenciana de ONGD y el Ayuntamiento de Sagunt.

La programación se desarrollará en dos espacios del núcleo porteño y combinará actividades culturales, lúdicas y de sensibilización para acercar a la ciudadanía los valores del comercio justo y el consumo responsable.

Horarios

La jornada comenzará a las 18.30 horas en la plaza del Triángulo Umbral, espacio que acogerá talleres infantiles, el tradicional “Tarot de la Cooperación”, pasatiempos, un futbolín humano y actividades participativas dirigidas a público de todas las edades. Además, las personas asistentes podrán disfrutar de una degustación y venta de productos de comercio justo, dando a conocer alternativas de consumo más sostenibles y respetuosas con las personas productoras y el medio ambiente.

Cartel Comercio Justo

Cartel Comercio Justo / La Tenda de tot el Món

Posteriormente, a las 23.00 horas, el Centre Cívic Antic Sanatori acogerá un concierto acústico de la cantante Rosio Cano, que pondrá el broche final a una jornada concebida como un espacio de convivencia, reflexión y celebración.

40 aniversario

Este año, la campaña internacional del Día Mundial del Comercio Justo pone el foco en el 40 aniversario del movimiento, bajo el lema “Just per a les persones, just per al planeta, just per a tu” (justo para las personas, justo para el planeta, justo para ti), reivindicando un modelo comercial que garantice condiciones laborales dignas, igualdad de oportunidades y respeto ambiental.

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Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar en esta cita, que busca seguir promoviendo valores de solidaridad, justicia social y consumo consciente a través de una propuesta abierta y festiva.

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