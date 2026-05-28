El Club de Halterofilia Sagunt brilla en el Autonómico Absoluto

El Campeonato Autonómico Absoluto de Halterofilia de la Comunitat Valenciana se celebró en Elche el pasado fin de semana, 23 de mayo. Se trata de una de las citas más importantes del calendario regional, en la que el Club de Halterofilia Sagunt contó con la participación de ocho atletas.

El equipo saguntino estuvo representado por Borja Felis e Iago García en categoría de 110 kg; Alba de la Calle en 63 kg; Elena Oleza en 69 kg; Laura Chavero en 77 kg; y Pablo Suárez, Hugo Calderón y Sergio Criado en categoría de 94 kg.

Podio en 3 ocasiones

La competición dejó un balance muy positivo para el conjunto del Club de Halterofilia Sagunt, que logró subir al podio en tres ocasiones. Borja Felis se proclamó campeón autonómico de su categoría tras completar una excelente actuación con un total olímpico de 305 kg. Por su parte, Pablo Suárez consiguió la medalla de plata con un total olímpico de 280 kg, mientras que Alba de la Calle también se alzó con el subcampeonato autonómico gracias a un total olímpico de 169 kg.

Atletas y entrenadores Halterofilia / Levante-EMV

Más allá de los resultados obtenidos, desde el club se ha querido destacar el esfuerzo, la constancia y el compromiso mostrado por todos los deportistas participantes, poniendo en valor el trabajo realizado durante la preparación y el mérito que supone competir en un campeonato autonómico absoluto de este nivel.

La labor de los entrenadores

Asimismo, el club ha querido reconocer la labor de los entrenadores Sergio Criado y Eduardo Vázquez, piezas fundamentales en la evolución deportiva del equipo y responsables de acompañar y potenciar el rendimiento de cada atleta sobre la tarima.

Desde el Club de Halterofilia Sagunt se muestran muy satisfechos y orgullosos por la actuación realizada en este campeonato autonómico, reafirmando el crecimiento y el buen momento deportivo que atraviesa la entidad.