Espaldarazo millonario de Sagunt a varias obras en ejecución
La oficina presupuestaria de Sagunt propone unas modificaciones en la financiación afectada para dotar ocho actuaciones con 1,2 millones
El reparto del superávit no es el único punto económico que la oficina presupuestaria lleva al pleno de esta semana.
También con repercusiones millonarias, el gobierno municipal plantea una modificación en varias partidas que se arrastran del anterior ejercicio con financiación afectada, es decir, el dinero debe destinarse a un fin concreto. Pues bien, algo más de 1,2 millones de euros se van a restar de una decena de inversiones para sumárselos a otros ocho con la misma calificación jurídica, es decir, no podrá desviarse para otro fin.
Disminución
En el apartado de las disminuciones destacan los casi 750.000 euros que se les quitan a las nuevas infraestructuras y bienes del departamento de Medio Ambiente, los 240.000 euros de las obras de urbanización del acceso sur a Sagunt o casi 125.000 euros a edificios educativos.
Actuaciones
Las intervenciones que se nutrirán de estos fondos son la compra de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para la Policía Local; 240.000 euros para el desarrollo del PAI PNN8; algo más de 200.000 euros para la adecuación paisajística de la rotonda de la Nave de Talleres; cerca de 190.000 euros para la construcción de la escuela de personas adultas (EPA); 93.000 euros para la instalación de sendas esculturas de bronce sobre el patrimonio industrial; algo más de 60.000 euros para la compra de pasarelas para la playa y 20.000 euros tanto para actuaciones en el archivo industrial como para la adquisición de mobiliario destinado al Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía (SAIC).
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